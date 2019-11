'Juego de Tronos': Kristofer Hivju desvela que grabaron un final alternativo "por diversión"

Más de medio año después de su emisión, el final de 'Juego de Tronos' continúa levantando ampollas entre aquellos seguidores que esperaron ocho años, ocho temporadas y 73 episodios para descubrir quién se sentaba en el Trono de Hierro. La elección de Bran Stark como el heredero tras la muerte de Daenerys y el destierro de Jon Snow no satisfizo las expectativas de muchos, que incluso exigen que vuelvan a grabarse los últimos episodios.

Tormund y Jon Snow en 'Juego de Tronos'

Ahora, uno de los actores protagonistas ha avivado el fuego del debate del final de 'Juego de Tronos'. En una convención para fans, Kristofer Hivju ha desvelado que la serie podría haber acabado de forma muy distinta. "Grabamos un final alternativo", ha explicado al medio británico Metro. "Lo hicimos sobre todo por diversión pero no sé si puedo hablar de ello", añadió.

El actor que dio vida a Tormund, uno de los líderes de las tribus más allá del Muro, no quiso ofrecer más detalles, como si se arrepintiese incluso de haber desvelado la existencia de otro desenlace. Al ser preguntado por los personajes que formaban parte de él, contestaba entre risas: "¡No voy a decírtelo! (...) Pero fue divertido".

La desilusión de los fans con el final

Parece altamente improbable que algún día descubramos el contenido del final alternativo de 'Game of Thrones'. Sobre las reacciones de los seguidores, Hivju tiene su propia opinión: "Lo divertido es que tras la séptima temporada yo tenía mis teorías, y los fans las suyas. Todo el elenco tenía sus propias teorías, así que había cientos de ellas". "Elegir una alternativa debió ser complicado, pero hubo muchas cosas que no vi venir", afirmó, agregando que "hubo un elemento sorpresa que me gustó".