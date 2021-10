Katja Herbers: "'Evil' es especial porque, al igual que el público, es ambivalente"

Los creadores de 'The Good Wife', Robert y Michelle King, volvieron a romper el molde de la televisión generalista con el estreno de 'Evil' en 2019. Tras una primera temporada atrevida, que ponía en incesantes encrucijadas a su protagonista, la psicóloga Kristen Bouchard, la ficción ha lanzado su segunda entrega en España a través de Syfy. Cada lunes, el canal de género brinda nuevos episodios de esta diferencial apuesta, acerca de la cual hemos podido hablar con la cabecilla de su elenco, Katja Herbers, que observa con su catalejo el atractivo porvenir de la serie y nos da las claves de la chocante evolución de su personaje.

Katja Herbers en 'Evil'

El final de la primera temporada insinuaba que Kristen había matado a LeRoux, algo que parece confirmar el principio de la segunda. ¿Cómo ha sido interpretar a una versión más oscura de tu personaje?

Lo he disfrutado mucho. Al final de la primera temporada no sabíamos qué haríamos con esto. Si la convertiríamos en una asesina o no, pero decidimos que la interpretaría como si lo hubiera hecho. Creo que hizo lo correcto, protegió a sus hijas, y cualquiera puede entenderlo. Sin embargo, finge que esto no le afecta en absoluto, pero ahí puede estar equivocada. Se convierte en un misterio para ella misma, y sobre eso se va a indagar mucho en la segunda temporada. Además, me gusta que, de una manera extraña, se sienta empoderada por lo que ha hecho, en cuestiones de su sexualidad y en la relación con su cuerpo.

Creo que no. Yo soy un poco como Kristen, no creo en el mal desde una perspectiva religiosa, sino que confío en la la ciencia... Así que creo que si matas a alguien, te va provocar problemas mentales a la hora de comprender y convivir con la culpa. Ella tiene una forma particular de explicarlo: no es un problema, pero lo será. Además, creo que Leland Townsend, el personaje de Michael Emerson, está contento por haber desatado ese lado oscuro en ella y ahora tiene la diana más puesta en David que en Kristen.

Antes comentabas que Kristen está más liberada sexualmente, lo cual puede ser sintomático del salto de 'Evil' de una cadena generalista como CBS a una plataforma como Paramount+, que ha sido descrito por los creadores de la serie, Robert y Michelle King, como un "regalo del cielo". En tu opinión, ¿cómo se ha beneficiado la serie de ello?

Nos enteramos del cambio cuando ya estábamos rodando la segunda temporada, pero al hacer las sesiones de doblaje pude ser algo más vulgar, que creo que es muy apropiado para mi personaje. Ella diría "Joder" todo el rato. También ha ayudado a la hora de indagar más en su sexualidad el no tener que mantenernos en los estándares de las series en abierto, como el de los 42 minutos de duración, y eso nos ha dado más libertad creativa, lo cual es genial.

Kristen y David en 'Evil'

Tener menos límites os permite ser más explícitos en diferentes aspectos, pero ¿crees que se debe mantener un cierto grado de sutileza para que los misterios no se resientan?

Robert y Michelle King siempre han hecho lo que querían, hasta en CBS. No obstante, en lo que respecta a la forma de hablar o a mostrar algo más de piel, ahora la serie puede ser más auténtica. Aun así, no creo que de repente vayamos a perder la sutileza y todo el mundo vaya a aparecer desnudo constantemente, pero sí es cierto que ahora, incluso más que antes, podemos hacer lo que queremos.

Quiero que sigan haciendo de Kristen uno de los mejores personajes televisivos de la actualidad. La forma en que está escrita es increíble. En la primera temporada arrancó de una manera y en la segunda temporada parece una persona totalmente diferente. En televisión es muy atípico ver un arco narrativo así. Por lo tanto, espero que siga evolucionando y redefiniéndose, pero no tengo ninguna petición concreta. Confío en que los King sigan siendo brillantes.

Precisamente los King tienen experiencia creando arcos narrativos largos y complejos, como el de 'The Good Wife', ¿crees que Kristen puede tener una evolución como la de Alicia Florrick a lo largo de varias temporadas?

Espero que podamos hacer al menos cinco temporadas. Creo que tienen un final en mente, pero no sé si lo tienen pensado para cinco, seis temporadas... Sea como sea, espero que puedan contar toda la historia que tienen planeada.

Kristen, atemorizada en 'Evil'

Una de las particularidades de Kristen y de otros personajes de 'Evil' es su ambivalencia, ¿cómo es participar en un proyecto que apuesta por la ambigüedad y por dejar algunas preguntas en el aire?

Me encanta, porque la gente real es ambivalente. Nadie es una sola cosa. Por eso la serie es tan especial. También me gusta que dejemos margen al público para interpretar, que no digamos exactamente qué tienen que pensar de los personajes. Les instamos a que piensen por ellos mismos, y ahí juega un papel importante la ambivalencia. Por ejemplo, hay momentos en los que puedes amar a Kristen, pero quizá hace algo que te lleva a juzgarla o no. Al fin y al cabo, toda buena narración tiene que dejar que espectador la interpreta a su manera. Los King saben hacerlo muy bien, y espero que yo, como actriz, dé muestras de comportamiento que sirvan para que la gente se haga una idea sin imponerla.

Totalmente. Escriben sus guiones maravillosos y yo puedo hacer lo que quiera con ellos. Reflexiono acerca de las secuencias y los diálogos y trato de dar con la forma más interesante de interpretarlos. De esa manera, ellos ven lo que hago y les es útil para escribir en una dirección común con lo que les gusta de mi trabajo.

'Evil' reflexiona acerca de las diferentes caras con las que se manifiesta el mal, pero, en tu caso, cuando piensas en ese concepto, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza?

Al igual que Kristen, creo que hay una explicación psicológica para el mal. Aun así, lo que me gusta de la serie es que el debate que plantea entre el punto de vista científico y el religioso es muy respetuoso. Kristen y David se respetan y escuchan aunque no estén de acuerdo, lo cual es maravilloso y estaría bien que también sucediera en la vida real.