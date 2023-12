Kevin Spacey reaparece como Frank Underwood y carga contra Netflix: "Les puse en el mapa"

Por Daniel Parra |

Como viene siendo tradición, Kevin Spacey ha reaparecido en Navidad en la piel de Frank Underwood, protagonista de 'House of Cards'. Ya son varios los vídeos en los que el actor se ha dirigido al público en su papel de político tras las acusaciones de agresión sexual vertidas contra él. Sin embargo, existe una diferencia de este comunicado con el resto: es el primero tras ser absuelto de los cargos de los que se le acusaba.

Kevin Spacey con Tucker Carlson

, antiguo presentador de Fox News que también tiene un historial polémico a sus espaldas, ya que se le señaló por, supuestamente, promover teorías conspirativas en favor de Donald Trump . El actor comienza rompiendo la cuarta pared,. Spacey, en su papel de Underwood, lleva a cabo durante gran parte del vídeo algunos alegatos que podrían identificarse con una campaña electoral. Incluso

En un momento de la entrevista, la conversación gira hacia Netflix. Spacey asegura que la plataforma existe gracias a él: "Les puse en el mapa y me intentaron meter bajo tierra". Además, se reafirma tras la absolución de los cargos: "Es de locos que cortaran todo vínculo conmigo públicamente basándose en unas acusaciones que se han demostrado falsas". El actor admite, además, que le encanta cuando la realidad y la ficción se unen, ya que es cuando "las cosas se ponen interesantes". "Haré cualquier papel que el público quiera que haga", asegura.

¿Qué es lo próximo para Kevin Spacey?

Después de que se resolviera su caso, Kevin Spacey busca reintroducirse en el mundo de Hollywood. El actor ganador de dos premios Oscar ha protagonizado dos películas entre 2022 y 2023, "The man who drew God" y "Control". En 2024, estrenará "Gore". Su relación con Netflix parece herida de muerte, por lo que es posible que el público no le vuelva a ver en ninguna serie que lleve el sello de la plataforma de streaming.