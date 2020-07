Fox News condena los mensajes "racistas, misóginos y homófobos" del guionista de 'Tucker Carlson Tonight'

Fox News Media ha condenado "enérgicamente" los mensajes "racistas, misóginos y homófobos" de Blake Neff, principal guionista del programa 'Tucker Carlson Tonight', espacio de análisis y debate político que arrastra a una gran audiencia conservadora en la televisión por cable de Estados Unidos. Tras la polémica, el guionista ya ha renunciado a su puesto de trabajo.

Tucker Carlson, presentador de 'Tucker Carlson Tonight' en Fox News

La cadena CNN descubrió los comentarios que Neff, bajo un pseudónimo en internet, había vertido multitud de mensajes racistas, machistas y contra el colectivo LGTB. "Los personajes negros que se quedan jugando a 'Call of Duty' son probablemente uno de los factores más importantes que mantienen baja la criminalidad", decía recientemente en un foro virtual. Según comprobó CNN, algunos de estos comentarios incluso se correspondían con lo que luego decía el presentador Tucker Carlson en el informativo.

Alto ejecutivos del canal de noticias enviaron un comunicado a sus trabajadores, censurado su "horrible comportamiento". "Queremos dejar muy claro que Fox News Media condena enérgicamente este horrible comportamiento racista, misógino y homófobo. La conducta aborrecible de Neff en este foro no se divulgó en el programa ni en la red hasta el viernes, momento en el que aceptamos rápidamente su renuncia. No se equivoquen, acciones como la suya no pueden y no serán toleradas en ningún momento en ninguna parte de nuestra fuerza laboral, remarcaron el CEO de Fox News Media, Suzanne Scott, y el presidente Jay Wallace.

El programa de Tucker Carlson ha crecido en audiencia en los últimos meses gracias a su discurso polarizado, con enfoques sobre la inmigración que han dado pie a fervientes polémicas entre la población estadounidense. Carlson ha atribuido públicamente al guionista parte del éxito de su programa. Tras la polémica, todavía no se ha pronunciado en directo acerca de la salida de Blake Neff, lo que promete hacer este lunes 13 de julio.