Por Fernando S. Palenzuela |

Kiko Rivera vuelve a sufrir un grave revés en su salud. El pasado 14 de julio, el DJ preocupaba a sus seguidores al afirmar desde el hospital que la vida le había vuelto a dar un susto. Terminado el fin de semana, el televisivo ha publicado un post en su cuenta de Instagram en el que revela que está sufriendo problemas de corazón.

Kiko Rivera e Isabel Pantoja

Reencuentro con su madre

"Hoy es un día importante para mi vida, hoy salimos de dudas con el cateterismo", señalaba Rivera. ", pero no se alarmen: todavía sigo vivo y con ganas de vivir", continuaba. Así pues, el exconcursante de 'Supervivientes' expresaba que su corazón se había visto afectado por los problemas que lleva años arrastrando, aunque no indicaba exactamente qué le ocurre. "(que no han sido pocos)", reflejaba en otro extracto de la publicación.

En los últimos años, la relación entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja ha sido muy turbulenta, con continuas idas y venidas entre ambos. Parece que la delicada situación de salud de su primogénito ha sido suficiente para que la tonadillera abandone Cantora y se plante en Sevilla para ver a su hijo. "Gracias mamá por venir a verme, por pasar esa tarde juntos que para nosotros fue tan necesaria", escribía el DJ, dando a entender que se ha abierto de nuevo la puerta de la reconciliación.

De quien no ha hablado en su publicación, donde agradece la atención de Irene Rosales y de otras personas, es de Isa Pantoja. La relación entre los hermanos es insalvable después de los ataques del DJ hace varios meses. Pese a esto, sí que pide perdón "por no saber controlar y perder los nervios de una manera" que asegura que no lo caracteriza. "Mi corazón necesita sanarse y para ello os necesito a todos y así va a ser".