Kit Harington culpa a los fans del giro final de Daenerys en 'Juego de Tronos': "También la animasteis"

Ante el revuelo de los últimos acontecimientos que han tenido lugar en 'Juego de Tronos', los actores también han querido pronunciarse sobre las decisiones que se han tomado para el desenlace de esta historia. En esta ocasión, el actor Kit Harington que interpreta a Jon Snow, ha querido opinar sobre el giro del personaje de su amada Daenerys, al que da vida la actriz Emilia Clarke.

Daenerys y Jon en 'Juego de Tronos'

El actor está convencido de que la culpa del cambio de la personalidad de la Reina de los Dragones es de los espectadores. "Si repasas su historia desde el principio, ha hecho cosas terribles. Crucifica a gente. Quema a la gente viva. Esto se ha ido construyendo. Así que tenemos que decir a los espectadores: También os estáis engañando. Sabíais que algo estaba mal. Sois culpables, también la animasteis", aseguró Harrington a EW. Por otro lado, también afirmó que la muerte de su amada destroza a Jon "esta es la segunda mujer de la que se enamora y que muere en sus brazos y que mece de la misma manera. Eso es horrible".

Además, quiso dejar claro que el final no es sexista. "Uno de mis miedos es que tenemos a Cersei y Dany, dos mujeres con liderazgo, que acaban cayendo. La justificación es: ¿solo porque sean mujeres, por qué tienen que ser las buenas? Son los personajes más interesantes de la serie. Y eso es lo que ha hecho siempre 'Juego de Tronos'. No puedes decir simplemente que las mujeres fuertes van a acabar siendo buenas. Dany no es una buena persona. Va a abrir debate pero no hay nada en esta serie que no sea sincero con sus personajes. ¿Y cuándo has visto a una mujer interpretar a un dictador?".

El final no convence

El actor era conocedor de que el desenlace de la serie iba a dividir las opiniones de los seguidores, siendo consciente de que un final que dejara satisfecho a todos los fanáticos era claramente imposible. Los fanáticos siguen cargando contra los showrunners David Benioff y D. B. Weiss, criticando que no han sabido resolver la historia cuando han tenido que continuar la serie más allá de los libros de George R.R. Martin.