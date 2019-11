Kristen Bell será la narradora del reboot de 'Gossip Girl' de HBO Max

El reboot de 'Gossip Girl' que prepara en HBO Max estará protagonizado por un nuevo grupo de jóvenes neoyorquinos, pero nadie le va a quitar la corona de Reina Cotilla a Kristen Bell. Tras un largo proceso de negociación, la actriz de 'The Good Place' ha cerrado oficialmente un acuerdo para poner voz a la narradora de la nueva versión del drama juvenil.

Leighton Meester y Kristen Bell en la 'Gossip Girl' original

"Kristen Bell siempre ha sido y siempre será la voz de 'Gossip Girl'", afirman los productores Josh Schwartz y Stephanie Savage en un comunicado. Bell prestó su voz a la bloguera/narradora omnisciente de la ficción durante las seis temporadas que se mantuvo en emisión e hizo una breve careo sorpresa interpretándose a sí misma al final de la serie protagonizada por Blake Lively y Leighton Meester.

Así será la nueva 'Gossip Girl'

Tras meses de rumores, el pasado julio HBO Max sorprendió con la noticia de que encargaba una temporada de diez episodios de una nueva versión de 'Gossip Girl' que prometía volver a poner patas arriba el Upper East Side. La nueva ficción arrancará ocho años después de donde lo dejó la serie original y mostrará cómo han cambiado las redes sociales en este tiempo y cual es su efecto en la sociedad y en el paisaje de Nueva York a través de una nueva generación de adolescentes de clase alta de la Gran Manzana.

Savage agregó: "Safran ama los giros y vueltas. No creo que sea una versión meditativa de 'Gossip Girl'", aclaró Savage en una entrevista reciente para The Hollywood Reporter. "No será un poema sinfónico, aunque no hemos hablado de si será más explícita. ¿Podrán decir palabrotas? Tal vez habrá algo de desnudez. Realmente no lo hemos pensado."

Aún no hay fecha de estreno para la ficción, pero lo que sí sabemos es que el lanzamiento de HBO Max, la nueva plataforma de streaminig de WarnerMedia, se producirá en mayo de 2020 a un precio de 15 dólares al mes en Estados Unidos.