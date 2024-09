La 1 presenta 'Valle salvaje': "Esperamos darle un empujón más a TVE que ya está viviendo con Broncano"

Por Almudena M. Lizana |

Durante la mañana del 17 de septiembre de 2024, RTVE presentaba el estreno de 'St. Pedro', su nueva serie diaria que se estrena el 18 de septiembre en el prime time de La 1 de forma excepcional para luego saltar a las tardes de la cadena pública. La ficción, que ha alcanzado un acuerdo pionero entre Bambú Producciones en asociación con RTVE y Netflix, está creada por Josep Cister, encargado de 'La promesa', y nos traslada a 1763, donde Adriana Salcedo de la Cruz se ve obligada a dejar la Villa de Madrid y a viajar al norte de España con sus hermanos para cumplir con su compromiso de matrimonio, pactado en secreto.

'Valle salvaje'

En la rueda de prensa presentada por María Eizaguirre , la directora de Comunicación y Participación de RTVE comentaba lo siguiente: "Arrancamos con mucha ilusión la puesta de largo de 'Valle salvaje'., una traición, un amor y una leyenda para enganchar a nuestra audiencia", empezaba diciendo la directiva.

"Ha sido muy duro el camino, no ha sido fácil llegar al día de hoy, pero muy ilusionados y contentos. Yo creo que no pretendemos inventar nada nuevo, solo hacer un producto de gran calidad que guste al publico y funcione en abierto y plataforma e interese tanto a gente mayor como joven", añadía José Pastor, director de Cine y Ficción de RTVE.

"Creemos que Netflix le va a dar visibilidad y la situará a la cabeza de las ficciones más consumidas a nivel global", aseguraba Pastor. Por su parte, Ramón Campos, productor ejecutivo de Bambú, se mostraba muy feliz de volver a TVE. "Esta serie tiene el compendio de la cadena. Es una gozada ver este decorado. Algo que no pasaba desde hace muchos años y es que me puse a tocar las paredes porque no sabía si era real o mentira. Esperamos darle un empujón más a TVE que ya está viviendo con Broncano", explicaba Campos.

St.Pedro en la cabecera

Para terminar la rueda de prensa, Josep Cister comentaba cómo quisieron hacer algo "atrayente para el espectador". "Hicimos una serie diaria ambientada en el siglo XVIII. Cualquier persona pensaría que esto es un disparate y esto solo se puede hacer teniendo al mejor equipo posible, tanto técnico como artístico", terminaba el creador de la serie.

Rueda de prensa de 'Valle salvaje'

Por su parte, St. Pedro acabó la presentación de la serie cantando el tema que va a sonar en la cabecera de la serie. "Empaticé con lo que le pasaba a la protagonista y salió esta canción", decía el finalista del Benidorm Fest 2024. Antes de acabar, María Eizaguirre adelantó que "Puede ser que nos caiga una nominación a los Latin Grammy", sin dar más detalles.