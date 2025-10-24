Por Héctor Alabadí |

La Oreja de Van Gogh sigue en el foco de la actualidad. En pleno boom mediático por el regreso de Amaia Montero y la fiebre en ventas de su próxima gira para 2026, la banda donostiarra vuelve a ser noticia por algo que ocurrió hace ya casi dos décadas. Cuando Amaia decidió abandonar la formación en 2007, tras once años de éxito, Pablo Benegas, Álvaro Fuentes, Xabi San Martín y Haritz Garde optaron por seguir adelante con el grupo junto a otra vocalista. Durante meses estuvieron buscando a la candidata idónea para ser la nueva voz y, en el proceso, llamaron a muchas puertas.

Leire Martínez como vocalista de La Oreja de Van Gogh durante una actuación

Durante la presentación de Leire Martínez como vocalista, en julio de 2008, la propia banda explicó cómo fue aquel casting para dar con la cantante adecuada: "Muchas chicas mandaron maquetas a nuestra web y, a partir de ahí, hicimos un proceso de selección muy personalizado. Éramos nosotros los que hablábamos con ellas, las íbamos a buscar a la estación", afirmó Benegas. "Leire fue el único caso en el que nosotros tocamos su puerta", añadió San Martín. Pero parece que no fue el único.

Beth Rodergas, concursante de la segunda edición de 'Operación Triunfo' y representante de España en Eurovisión 2003 con 'Dime', ha confirmado que fue tentada para unirse al grupo tras la salida de Amaia Montero. "Yo acababa de sacar un disco producido por Suso Saiz, y él conocía muy bien a la gente de La Oreja. Amaia dejó el grupo, ellos estaban en busca de cantante y Suso me dijo: 'Me han dicho que te diga que les gustaría verte, y que vayas a Donosti a conocerlos'", explica en una entrevista con ABC.

Beth y sus bailarines durante su actuación en el Festival de Eurovisión 2003

La "bestia" oferta de LOVG

Después de desligarse del fenómeno 'OT' y renegar de su faceta más comercial con 'Dime',, titulado 'My Own Way Home', más cercano al estilo pop-rock y folk con toques americanos. "Yo no lo veía claro porque justo había sacado un disco con el que era libre, con mi camino y mi estilo, y. Aunque lo que proponían ya era bestia, porque era gira por Sudamérica, me daban una parte de la composición de las canciones... Me acuerdo de que la propuesta era guapa. Pero yo tenía dudas", reflexiona.

Su productor le advirtió que, si tenía dudas, era mejor que no viajase a Donosti, ya que "son un amor, te van a parecer encantadores y les vas a decir que sí". A pesar de abordar esta propuesta en la entrevista, Beth prefiere no "darle importancia" para evitar posibles críticas: "No me gusta darle bombo a esto porque va a parecer que quiero aprovechar algo de este momento y no sé qué...". El resto de la historia es de sobra conocida: LOVG dio con Leire Martínez, que curiosamente llegó al casting final de 'OT 2', y acabó convirtiéndose en la vocalista del grupo durante 17 años.