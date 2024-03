'La pasión turca' sabe enganchar: Amor envuelto en intriga con Maggie Civantos impecable

Por Redacción |

Aterriza una nueva serie que resultará familiar. 'La pasión turca' llega a Atresplayer treinta años después de triunfar como novela y como película protagonizada por Ana Belén. En esta ocasión, el clásico de Antonio Gala se convierte en serie y verá la luz el domingo 24 de marzo, antes de estrenarse en un futuro en Antena 3.

'La pasión turca'

Bien construida

Los espectadores podrán conocer a partir de dos momentos temporalesYaman. El romance de esta profesora en el país otomano quedará marcado por la intriga y el misterio desde su arranque. Analizamos la ficción tras ver sus dos primeros episodios ante su llegada a Atresplayer.

La serie atrapa con una estructura básica. Arranca con la protagonista, que interpreta Maggie Civantos, ingresada tras un intento de suicidio y cuestionada por la policía por su relación con Yaman, encarnado por Ilker Kaleli, y sus actividades clandestinas. Su evolución da pie a constante saltos al pasado y a medida que va avanzando cada episodio se hacen flashbacks en los que se va narrando el año de romance de la pareja.

Esa doble línea de tiempo es una manera de narrar las ficciones, sobre todo aquellas policiales, habitual, pero no por ello deja de ser efectiva. Es uno de los puntos fuertes de la serie por el contraste que produce entre la fantasiosa historia de amor que se muestra y las consecuencias trágicas que provoca en su protagonista. Todo ello, dando los datos necesarios en el momento preciso.

Uno de los aciertos de la serie es que sabe dosificar la información en el punto justo. Acabas el primer episodio conociendo los protagonistas, pero con la sensación de que no sabes nada. Consigue generar intriga en la audiencia sin crear desinterés. Eso hace que engancharse no sea complicado y que se tenga ganas de ver más y de conocer aún más.

También se consigue jugar con los ritmos. Dar tiempo al enamoramiento y a la parte idílica de la relación es un acierto. Jugar con el contraste de pinceladas puntuales de ese lado oscuro del protagonista masculino o la brevedad de las escenas del presente en el hospital evidencian aún más ese dominio de los tiempos y de la velocidad narrativa.

'La pasión turca'

Amor e intriga perfectamente enlazados

La gran clave de 'La pasión turca' se encuentra es apostar todo al amor y la intriga y que uno se convierta en la consecuencia del otro. Sabe complementar con un misterio abierto una gran historia de pasión, ambos están perfectamente enlazados y dan sentido al argumento. No es algo nuevo, lo hemos visto en infinidad de proyectos, pero sin ser, al menos en sus dos primeros episodios, demasiado rompedor consigue funcionar y atrapar.

Además, sin ser un proyecto especialmente novedoso, al ver la serie, por su estructura y desarrollo no sientes que estás viendo algo repetitivo. Con ese eje de amor compartido con intriga se hace una ficción entretenida y en parte adictiva, de las que quieres seguir viendo. Ese es el gran objetivo de cualquier serie y en 'La pasión turca' se consigue.

Su protagonista

Es destacable el elenco de 'La pasión turca', pero especialmente su protagonista. Maggie Civantos vuelve a encarnar a un personaje con una parte sensible clave y la actriz se ve impecable por su manera de sacar a relucir la inocencia y vulnerabilidad de la protagonista de forma creíble y haciendo imposible no comprenderla. Además, como hay dos momentos narrados, en cada uno el personaje está en un punto distinto. La intérprete debe adoptar interpretaciones diferenciadas y consigue hacer un gran trabajo.

'La pasión turca'

Podría ser más novedosa

Tras repasar todas esos puntos fuertes queda claro que la serie funciona y no da la sensación de haber visto este tipo de historias muchas veces, sin embargo, no también es evidente arriesga demasiado. El proyecto apuesta por aquello que se sabe gustar en muchas líneas, ya sea en guion, estructura o diálogos, más allá de los giros propios de la historia. No se tiene por qué arriesgar, pero viniendo de una historia que ha triunfado en papel y en cine se podría haber apostado por algo más disruptivo.

Capacidad de asentarse

Antena 3 está acertando con sus ficciones. El caso más reciente es el de 'Entre tierras', que es de las pocas series en abierto que han funcionado en los últimos años en abierto. 'La pasión turca' comparte su público con el proyecto encabezado por Megan Montaner y ambas guardan parecidos, pero también diferencias.

'La pasión turca' da más peso al suspense, pero en las dos producciones se es consciente de quién es su público y hacen por gustarle. Tal y como sucede con las series turcas o los formatos musicales, parece que Antena 3 está apostando por proyectos diferentes entre ellos, pero que son un valor seguro. En el caso de las ficciones saben el mejor género, historia, argumento y hasta reparto para triunfar y 'La pasión turca' cumple esos requisitos.

'La pasión turca'

Conclusiones

Si tenemos todo esto presente, la serie acierta. La ficción consigue enganchar, al menos en sus primeros episodios, y ha conseguido adaptar su libro de la mejor manera sin estirar demasiado las tramas y siendo consciente de lo que gusta últimamente. Es perfecta con sus 50 minutos de duración y se ha decidido que sean seis episodios, que son suficientes y que demuestran que no han querido alargarla en exceso.

Hemos analizado su estructura, su argumento y sus fortalezas, con las que presenta potencial para gustar, con cierto parentesco con proyectos que también han gustado en audiencia o en la crítica. Todos aquellos seguidores de series diarias encontrarán en 'La pasión turca' un proyecto idóneo para ellos. También gustará a fans de fenómenos internacionales como 'Mujer (Kadin)' o de historias de suspense recientes como 'Honor'. Todas son junto a 'La pasión turca' historias clásicas que saben cumplir con su objetivo y atrapar a la audiencia.