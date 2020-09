'La pr1mera pregunta' arranca con una criticada entrevista a Plácido Domingo

Televisión Española estrenó este sábado 26 de septiembre 'La pr1mera pregunta', un nuevo formato de actualidad con Lluís Guilera al frente. El espacio apostó por dos debates (uno sobre la Covid-19 y otro sobre los vecinos), dos entrevistas (Plácido Domingo y Mónica Naranjo) y una sección dedicada a la Casa Real con Pilar Eyre al frente. Este "menú" parece que no interesó demasiado a la audiencia ya que el formato anotó un discreto 5,3% de share y 659.000 espectadores de media, un dato que le situó como la generalista menos vista de su franja.

Plácido Domingo en 'La pr1mera pregunta'

El programa además contó con un buen número de comentarios negativos por la entrevista que Guilera le realizó al tenor Plácido Domingo en la que este aclaró las acusaciones de acoso sexual que una veintena de mujeres han hecho hacia su persona. Que la entrevista fuese grabada y sin contar con el tenor en el estudio no gustó demasiado a los espectadores del formato, que inundaron las redes sociales con críticas. Pero la cosa no quedó ahí y es que muchas de las respuestas de Domingo tampoco gustaron al público, que se preguntó constantemente si este estaba leyendo lo que decía por la poca naturalidad de las mismas.

Plácido Domingo se defiende

Plácido Domingo negó tajantemente haber acosado a ninguna mujer y aclaró sus declaraciones del pasado mes de febrero en las que parecía que entonaba el "mea culpa" respecto a las mismas. "Yo condeno el abuso en cualquier situación, lugar y época", afirmó, defendiendo además que "la protección de los derechos de la mujer es algo primordial" y dejando claro que no puede existir abuso "si hay respeto en la interacción entre personas". Este recalcó en diversas ocasiones que no sintió que incomodase nunca a ninguna mujer ya que es algo que en ningún caso va con su personalidad, sino todo lo contrario.

Su vivencia con la Covid-19

Paralelamente, se mostró convencido que debería haber hablado antes y no tendría que haberse mantenido alejado de los medios durante tanto tiempo. "Creo que me equivoqué al guardar silencio, ese silencio me ha costado caro y me ha herido mucho, no solo en mi carrera sino también en mi vida", ha afirmado este. Durante estos meses ha estado en casa recuperándose ya que meses atrás fue contagiado del coronavirus Covid-19, algo que explica que le cambió la vida y que fue determinante para que diese el paso y hablase de una vez: "El tiempo que pasé aislado (..) esta fragilidad, la soledad, me hicieron entender que tenía que aclarar las cosas. Encontré una fuerza renovada".

Críticas en redes sociales

Plácido Domingo está leyendo de una cartulina lo que tiene que decir o dónde está mirando?? Y por qué parece que recita poesía? #LaPr1meraPregunta1 — Nando Escribano (@NandoEscribano) September 26, 2020

Plácido Domingo "no acosé a nadie, si di dinero para la gente que estaba pasándolo mal por el covid...". Si vas a intentar lavar tu imagen, intenta disimular un poco #LaPr1meraPregunta1 — Pablo Herrera ?????????????? (@dalvenvainor) September 26, 2020

Plácido Domingo se sabía el texto y lo ha interpretado como si estuviera en el escenario. Ahora sí que ya no me lo creo#LaPr1meraPregunta1 — Rosa (@Rosacente) September 26, 2020

Muy preparadas las respuestas de Plácido Domingo https://t.co/ypkjGiGL9S — Elena Carazo ???? (@ElenaCarazo) September 26, 2020

No se puede ser menos creíble e ir más de víctima que ayer Placido Domingo en su entrevista en #LaPr1meraPregunta1. — Mario Temiño. (@mynamewasMario) September 27, 2020

Plácido Domingo está actuando. Recita sus respuestas como si estuviera en un escenario con un guión teatral. Estoy estupefacta.#LaPr1meraPregunta1 — Marina Ribel (@MarinaRibel) September 26, 2020

Desconozco si las acusaciones que se atribuyen a #PlácidoDomingo son ciertas, pero sus respuestas no pueden estar más preparadas y teatralizadas. Resta veracidad al asunto. #LaPr1meraPregunta1 — Alberto Cuena (@Cuena_Vilches) September 26, 2020

La afectada sobreactuación de Plácido Domingo. #LaPr1meraPregunta1. — Juan Luis Tena (@juanluistena) September 26, 2020