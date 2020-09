TVE presenta 'La pr1mera pregunta', un formato abierto que se estrena con la entrevista a Plácido Domingo

Televisión Española quiere situarse como una de las ofertas a tener en cuenta para la noche de los sábados. Por ello, ha decidido estrenar el próximo 26 de septiembre 'La Pr1mera pregunta', un formato abierto que mezcla gran cantidad de temas y que trata de innovar en la manera de presentarlos. Su idea es ser una opción diferente para el público que ya cuenta esa noche con 'Sábado deluxe' y 'laSexta noche'.

Lluís Guilera en la presentación de 'La Pr1mera pregunta'

Ya desde el principio de la presentación, Toñi Prieto, directora de Entretenimiento de Televisión Española, ha dejado claro que "no vamos a tratar la parte política porque no es de política" el programa. Lluís Guilera, presentador y director, aseguraba que 'La Pr1mera pregunta' "no se va a parecer a ningún otro programa, vamos a tener de todos los géneros, desde los más serios a los menos. La idea es que el programa evolucione durante toda la noche".

El equipo junto a Lluis Guilera

Por ello, contarán con diferentes analistas, de los cuales no todos serán periodistas y habrá tanto rostros muy conocidos como otros más ocultos para los espectadores. Los que sí sabemos que estarán presentes son María Gómez, Pilar Eyre, Carlos Latre, Marc Giró y Pilar de Francisco. En el caso de Gómez, cumplirá la función de copresentadora: "Voy a ser el apoyo de Lluís. Alguien que amplíe una información, que dé un dato, que entreviste a esos testimonios anónimos", aseguraba.

María Gómez en la presentación de 'La Pr1mera pregunta'

Pilar Eyre, por su parte, contará con una sección en la que hablará del personaje de la semana. "Tiene que haber nuevas noticias, exclusivas y voy a tirar de mi background", aportaba. Su tocaya, por otro lado, será la encargada de manejar las redes sociales y trabajar con ella de cara a los famosos como, por ejemplo, descubriendo a quiénes siguen que, sin embargo, no los siguen a ellos. Latre, como no podía ser de otro modo, hará gala de sus dotes para la imitación, trayendo a numerosos personajes al plató.

La idea del programa es dividir sus tres horas de duración en diferentes secciones, entrevistas, en un debate donde prima lo social y otro más desenfadado. Este último contará con la presencia de Marc Giró, Pepe Colubi y Henar Álvarez. Por otro lado, Antílopez compondrá cada semana una canción original que verse sobre la noticia que más ha impactado durante esos 7 días.

No es un debate político

Lluis Guilera ha dejado claro algo que lleva semanas expresando por redes sociales: 'La Pr1mera pregunta' no es un debate político: "Ya hay debates y creemos que se puede debatir de muchos asuntos sin caer en el debate político común. Queremos ofrecer otra cosa", comentaba el presentador, que se encuentra encantado de saltar de los informativos a un programa de entretenimiento. "Empecé a pensar qué podíamos hacer que fuera atractivo y donde pudiera informarse, formarse y entretenerse. A partir de ahí, que son las claves de una televisión pública, empezamos a diseñar este formato en el que sí que íbamos a huir de los típicos debates políticos".

Para el estreno, el equipo capitaneado por Guilera contará con la entrevista a Mónica Naranjo, de quien no han querido desvelar qué va a cantar, pero, también, con una a Plácido Domingo. Esta será la primera entrevista televisiva del cantante desde que se conociera que había sido acusado de acoso sexual. Sin embargo, por compromisos del tenor, no será en directo, sino que se grabará horas antes de su emisión.