Por Alejandro Rodera |

'La promesa' se despedirá antes de lo normal esta semana. Debido a la celebración del Día de la Constitución Española y el Día de la Inmaculada Concepción el miércoles 6 y el viernes 8 de diciembre, respectivamente, la serie diaria tan solo brindará un episodio más aparte de los dos que ya se han emitido en La 1. La entrega del jueves irá un paso más allá en las numerosas tramas que actualmente atraviesan el palacio, el cual se ha visto sacudido este martes por la inminente llegada del empresario inglés. Sin embargo, diferentes intervenciones han provocado que esa irrupción se demore.

'La promesa'

¿Qué pasará el jueves?

Además, Lorenzo ha mostrado su desesperación por lograr que Curro se decante por marcharse a estudiar a Inglaterra,de quitarse de en medio al joven. Por su parte, Jimena ha ahondado en su conflicto con Catalina para intentar averiguar el paradero de Manuel, pero

El episodio 246 de 'La promesa', que se emitirá el jueves 7 de diciembre en La 1, retomará el frente abierto entre Jimena y Catalina, librando a la segunda del ataque de la primera. Sin embargo, a medida que pasen los minutos se apreciará un cambio en la actitud de Jimena, que se mostrará más tranquila que en los últimos días. Este cambio podría estar causado por la medicación que ha estado tomando, pero descubriremos que la realidad es bastante diferente. Saltando al servicio, sus integrantes se sentirán aliviados al enterarse de que la llegada del empresario inglés se ha retrasado, aunque Jerónimo se esforzará por asegurarse de que todo está listo para cuando suceda.

Durante ese trasiego, Rómulo conseguirá recuperarse gracias a su reposo, aunque todavía le faltarán fuerzas para reincorporarse en plenas facultades. En las cocinas, Simona estará cada vez más ansiosa por reencontrarse con su hijo, pero ese encuentro seguirá dilatándose y Valentín no ayudará a ponerle remedio. Por último, Feliciano decidirá no acudir a la Guardia Civil y Lorenzo desvelará que Curro ha sido admitido en el centro educativo británico. Sin embargo, la reacción de Martina no será la esperada, al menos en público, ya que en privado se descompondrá totalmente al darse cuenta de que puede perderle para siempre.