'La promesa' pondrá en un gran aprieto a Pelayo y saboteará el plan de Lope con Vera

Por Redacción |

'La promesa' ha dado con el paradero de una joven, pero no de la que se estaba buscando. Durante la batida plasmada en el episodio del miércoles 10 de enero, Lope se ha cruzado con una chica llamada Vera, que se ha escapado de casa para huir de los maltratos constantes que recibe por parte de su padre. Al reconocer las buenas intenciones del cocinero, Vera le ha suplicado que la esconda durante unos días para que no la devuelvan a su temible hogar. Lope ha aceptado, pese a las consecuencias que le puede traer esta decisión, aunque no ha sido el único secreto que ha removido los cimientos del palacio.

'La promesa'

¿Qué pasará el jueves?

Una de las grandes revelaciones de la semana fue la que Jana compartió con Curro, la cual dejó tocada a la doncella hasta tal punto que. Inmediatamente, el ama de llaves ha reaccionado decepcionada y enfadada, ya que ese acto puede poner en peligro a su hijo. También está en horas bajas el nexo entre Leonor y sus primos, Curro y Martina, quepara que crezca la tensión.

El episodio 269 de 'La promesa', que se emite el jueves 11 de enero en La 1, no se olvidará de María Fernández, aunque su situación será cada vez más delicada, ya que las horas siguen pasando y su supervivencia estará en duda. Aun así, Abel y Jana no perderán la fe, aunque se encontrarán en un callejón sin salida del que no sabrán salir... al menos hasta que se ponga una iluminadora idea sobre la mesa. Por su parte, Alonso y Margarita tratarán de mediar entre Martina y Leonor para enterrar el hacha de guerra, pero el conflicto entre ambas no será de fácil resolución.

Mientras tanto, Pelayo celebrará el éxito de la cata que, más allá de la buena recepción de las salsas, radicará en los negocios de armas cerrados con Cavendish. Sin embargo, el empresario inglés pondrá una condición que promete atenazar a Pelayo en el futuro. Aunque tampoco habrá que irse tan lejos para poner en un aprieto, ya que Alonso se enterará de que se ha saltado su prohibición relativa a Cavendish. Por último, el plan de Lope de esconder a Vera sin que nadie se entere se truncará cuando la chica se cruce con la marquesa.