La peculiar promesa de Hugo Silva a Broncano si gana este año el Goya

Por Daniel Parra |

'La resistencia' volvió a Movistar Plus+ la noche del lunes 8 de enero para emitir su primer programa de 2024. David Broncano recibió a Hugo Silva para estrenar el año. El actor acudió al Teatro Príncipe Gran Vía para promocionar "Un amor", la nueva película de Isabel Coixet que protagoniza junto con Laia Costa y Hovik Keuchkerian y por la que ha sido nominado a los Premios Goya por primera vez en la categoría de Mejor Actor de reparto.

Hugo Silva y David Broncano en 'La resistencia'

Tras hablar del largometraje, Broncano recordó su nominación en los premios más prestigiosos del cine español y aprovechó para pedirle un guiño al programa si termina ganando la estatuilla: "Podrías hacer algo"., algo que negó Silva. "Podrías ser the first", dijo el cómico, a lo que el actor respondió:. "Pero una vez que te han dado el Goya, ¿qué van a hacer? ¿Matarte?", contestó Broncano.

Al final de la entrevista, la producción del programa entregó a Broncano una caja que contenía pequeños accesorios para que Silva se los pusiera al Premio Goya si lo gana, como una corbata, un sombrero o unas gafas. "¿Pero de dónde lo habéis sacado?", preguntó el intérprete. "Con lo que te gusta a ti la broma...", dijo el conductor del programa. Silva, finalmente, aceptó el encargo de 'La resistencia': "Lo vais a ver, ojalá. Si el Goya llega a mis manos, lo vais a ver vestido".

Se negó a responder a las preguntas clásicas

Durante la entrevista, David Broncano hizo las tradicionales preguntas de 'La resistencia' a Hugo Silva. Sobre cuánto dinero tiene, el actor se limitó a responder: "Bien". "¿Qué te cuesta? Da un dato, un datillo, si la gente ya sabe que estás forrado", afirmó Broncano, algo que negó Silva, que respondió con un "Ni de coña" a si se podría retirar. "Pero no me puedo quejar", zanjó el actor. A la siguiente pregunta, cuántas relaciones sexuales había mantenido en el último mes, Silva volvió a contestar con un "Bien". "No voy a dar ningún dato", aseguró, y procedió a contar un chiste para evadir la cuestión.