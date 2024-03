'La promesa' vivirá una amarga conversación entre Curro y Martina y continuará la investigación sobre Alonso

Por Redacción |

Tras conseguir las llaves del almacén en 'La promesa' y descubrir la peligrosa mercancía que ocultan Pelayo y Jerónimo, Lorenzo ha pedido entrar en el lucrativo negocio del tráfico de armas. Mientras, Petra no aguantaba más desprecios de la marquesa, sobre todo tras enterarse de que Cruz puede ser el responsable de la muerte de Feliciano, por lo que se ha aliado con Ayala para tratar de vengar la muerte de su hijo.

'La promesa'

¿Qué pasara el lunes?

Curro y Jana han seguido adelante en su investigación sobre el pasado de Alonso. El señorito, de hecho, no para de. Todo ello con la esperanza de descubrir si Dolores está entre ellas, mientras queda en el aire

En el episodio 318 que se emite este lunes 18 de marzo, Alonso seguirá hablando con Curro de la mujer que lo apoyó tras la muerte de doña Carmen, sin dar ningún nombre. Cuando Curro se lo cuente a Jana, esta lo presionará para que continúe la investigación, con cuidado de no despertar sospechas. No obstante, no es el único "lío" del señorito: Curro mantendrá una amarga conversación con Martina que anulará toda esperanza en su romance.

Pelayo sufrirá el acoso de Lorenzo para participar en el negocio de las mermeladas, la tapadera para el tráfico de armas, pero el conde no sabrá cómo comentárselo a su prometida. Mientras, la entrevista de Virtudes para conseguir el trabajo de doncella será un completo desastre, lo que pondrá en un aprieto a Pía: ¿Tendrá más peso su amistad con Simona y Candela o sus obligaciones como ama de llaves? Asimismo, Alonso invitará a Manuel a un rápido viaje a Puebla de Tera, supuestamente para conocer a un famoso aviador. No obstante, las intenciones del marqués serán muy diferentes.