'La promesa' se despide definitivamente de una de sus protagonistas: "Toca decirte adiós"

Por Toño García Rodríguez |

'La promesa' sorprendía a todos los espectadores este viernes 19 de abril con el intento de suicidio de una de sus protagonistas. Tras hacerse pública la noticia de su falso embarazo y de descubrir las fotos de Manuel y Jana en su viaje romántico a Galicia, Jimena decidía rendirse y terminar con su vida saltando al vacío desde la balaustrada del palacio. En el episodio del lunes 22 de abril, la joven, que había quedado inconsciente, se resistía a morir, pero desde RTVE se han apresurado y han confirmado la aparente muerte de la hija de los duques de los Infantes.

Paula Losada se despide de 'La promesa'

A través de una entrevista orquestada por el ente público, la actriz Paula Losada ha querido despedirse del personaje. En ese marco, ha definido a Jimena como ". Paula hubiera abandonado. Jimena, sin las maldades que ella llega a hacer, pero sí el ser constante y el no darte por vencido, aunque te digan que no". Además, defiende que la hija de los duques de los Infantes ". La marquesa ha sido una muy buena maestra. A la vista está: Jimena se ha vuelto un poco mala".

También quisieron preguntarle, precisamente, por la transición que ha vivido Jimena. Aunque reconoce que a nivel interpretativo," cuando te conviertes en villana, no hay límites", si tuviera que elegir, se queda "con la Jimena enamorada, porque en ese momento es todo amor. Era muy generosa, siempre hacía cosas por la otra persona y le gustaba estar en familia". Sobre cómo conoció su final en la ficción, desvela qué pensó al leer la secuencia: "Cuando lo vi en el guion, mi mayor preocupación era aprenderme todo, que estuviera orgánico. Mi mayor reto era llevarlo de forma natural". En cuanto al salto en sí, reconoce que fue realizado por una especialista: "Me hubiese encantado hacerlo, pero habría necesitado meses de preparación".

Se despide en sus redes

A través de una publicación en Instagram también se ha despedido la actriz, agradecida con todos los seguidores de la ficción "por todos vuestros mensajes, por haber disfrutado tanto de este personaje, que aún siendo de los más odiados, ha llegado a sentir vuestro cariño bien cerca". Paula Losada dedicó a continuación unas palabras a Jimena: "Me has dado experiencia, disciplina, carácter, alegría y mucha fuerza. Toca decirte adiós para que sigas en la memoria de un enero de 2023, cuando nacías en pantalla. Te seguiré recordando como mi villana favorita", escribía la actriz, que decía adiós "con alegría, agradecida de haber formado parte de esta familia que me tenía entre época y actualidad todos los días".