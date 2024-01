'La promesa' dirigirá las sospechas hacia Valentín y le tenderá una arriesgada trampa

Por Alejandro Rodera |

La desaparición de María Fernández ha desatado aún más preocupación en el episodio del miércoles 3 de enero de 'La promesa'. La falta de novedades no ha hecho más que intensificar la incertidumbre, sobre todo en integrantes del servicio como Jana, tan cercana a la joven secuestrada. La doncella se encuentra en horas bajas, aunque eso no ha impedido que se ponga manos a la obra para dar con el paradero de su amiga. Por su parte, a Manuel no le ha quedado otra opción que ir a visitar a Jimena pese al actual estado de su verdadera amada.

'La promesa'

¿Qué pasará el jueves?

Sin embargo, antes de marcharse, el marquéscon Jana, que no es la única marcada por la desaparición. Otro personaje afectado por este suceso es Salvador, que, por lo que puede tener las horas contadas en ese rol. En último lugar, Curro se ha tomado un respiro de sus preocupaciones actuales para compartir su situación con Jana, de quien se había distanciado en los últimos tiempos.

El episodio 264 de 'La promesa', que se emitirá el jueves 4 de enero en la tarde de La 1, desvelará a María Fernández la identidad de su secuestrador, que no es otro que Valentín. El joven se ha obsesionado tanto con ella que ha decidido encerrarla para tratar de cumplir su deseo enfermizo de enamorarla. Mientras tanto, Valentín fingirá en palacio su interés por encontrar a la desaparecida, aunque Simona cada vez sospechará más de él, sobre todo por su extraña conexión con su hijo Antoñito. La encargada de trasladar esas conjeturas a las fuerzas del orden será Jana, que será así la responsable de una trampa que puede poner en riesgo el futuro de María.

En un remanso más romántico, aunque con toda la tensión que alberga la clandestinidad que les une, Curro y Martina seguirán desplegando su pasión. Leonor será testigo de uno de los besos de la pareja, descubriendo que ese era el secreto que le ocultaban, pero ellos no se darán cuenta de que han sido vistos. Por su parte, Catalina le propondrá a Pelayo enfocar su línea de negocio hacia la propuesta de Lope, aunque él tendrá que prestar más atención a la próxima visita de Cavendish. Por último, Rómulo conocerá la decisión de Rómulo sobre su periodo de prueba.