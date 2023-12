Por Alejandro Rodera |

'La promesa' se ha propuesto llevar al límite a Jimena. Así lo hemos podido ver una vez más en el episodio del martes 12 de diciembre, durante el cual la esposa de Manuel se ha presentado con un aspecto decadente ante Mr. Cavendish. Además, también se ha encarado con Margarita y Catalina, evidenciando que su estado mental pasa por su peor momento. Aun así, la joven es consciente de que no está bien y, ante las inevitables y drásticas medidas debatidas por los marqueses, ha prometido mantener la compostura.

'La promesa'

¿Qué pasará el miércoles?

Otra sacudida ha llegado de la mano decon respecto a sus estudios en el extranjero, influenciada sobre todo por su reciente encuentro con Martina. Mientras tanto,organizada por Pelayo y Catalina que, pese a ser un éxito, no ha sido suficiente para apaciguar la tensión despertada en Pelayo por la presencia del sargento Funes en La Promesa.

El episodio 249 de 'La promesa', que se estrena el 13 de diciembre en la tarde de La 1, expondrá las reacciones a la decisión de Curro de no marcharse a cursar sus estudios en Inglaterra y, por tanto, de quedarse en España para no distanciarse de Martina y Alonso. La respuesta más vehemente será la de Cruz, que mantendrá una fuerte discusión con Alonso al tener ambos opiniones encontradas sobre ese movimiento. También escalará la tensión entre Petra y Feliciano, que tendrán que enfrentarse a una nueva visita del sargento Funes relativa a la muerte de su padre.

María intentará dejarle claro a Valentín que no está interesada en su acercamiento amoroso, pero su interlocutor obviará esa petición, desatando la furia de un Salvador que perderá la paciencia. Por su parte, Margarita ahondará en el misterio que parecen compartir Pelayo y Jerónimo, su ayuda de cámara, constatando que efectivamente ocultan algo. Por último, Jimena pondrá de manifiesto (de nuevo) su inestabilidad mental, que no está menguando con la medicación. Y por si no fuera suficiente con la carga que ya tiene, alguien tratará de hacerla estallar con una provocación.