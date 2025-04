'La promesa' engañará a Antoñito y emprenderá el viaje de vuelta de Manuel

Por Redacción |

'La promesa' ha arrancado el mes de abril con su episodio 567, en el que la familia se ha quedado en shock al enterarse de la noticia relacionada con el doctor Gamarra. El principal afectado ha sido Curro, que, cada vez más suspicaz, se ha dado cuenta de que hay algo más detrás. Ana ha empezado a mostrar su apoyo a María Fernández al conocer su situación, por lo que Santos no ha tardado en descubrir la sintonía entre su madre y la joven.

Aun así, Petra, que nunca se ha caracterizado por su apertura de miras, ha seguido inflexible en su posicionamiento con respecto a María Fernández y, si nada cambia, tiene la intención de despedirla. Por tanto, Rómulo se ha activado y, con la ayuda de Ricardo, ha tratado de hacer todo lo que está en su mano para que la doncella no pierda su trabajo. Además, Catalina no ha cedido en su posición Adriano, pero eso no ha impedido que Martina insista a su prima en que debería darle otra oportunidad al muchacho para que se explique.

'La promesa'

¿Qué pasará el miércoles?

En el siguiente capítulo de 'La promesa', que tiene programada su emisión para el miércoles 2 de abril en la tarde de La 1, Alonso encontrará a Leocadia en la habitación de la marquesa, donde se saldrá con la suya al conseguir instalarse para reemplazar en cierta medida a Cruz. Esa será la menor de las preocupaciones del marqués, que seguirá sin saber dónde se encuentra su hijo. Mientras tanto, Manuel se despedirá de los ancianos y emprenderá el viaje de vuelta al palacio.

Leocadia le propondrá a un aburrido Jacobo hacer un picnic mientras Martina se encarga de las gestiones de la finca, aunque quien tendrá que organizarlo será Curro. Por si no era consciente, los mayordomos avisarán a María Fernández de que su futuro laboral pende de un hilo y ella dará por hecho que la van a echar. Teresa intentará que Petra dé su brazo a torcer y Lope engañará a Antoñito al hacerle pensar que está en la casa del párroco mientras convence a Vera de que le cuide. Por último, Pía se molestará con María Fernández por sus comentarios positivos sobre Ana y Catalina se tranquilizará al no recibir noticias de Adriano, pero una sorpresa la alterará.