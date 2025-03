'La promesa' intentará salvar el puesto de María Fernández pese a la insistencia de Petra

Por Redacción |

'La promesa' ha regresado tras el parón del fin de semana con una nueva entrega, emitida este lunes 31 de marzo. Para rematar el mes, la serie diaria de La 1 ha mostrado la ayuda proferida por Samuel a un inconsciente Antoñito, al que ha instalado en su habitación mientras Lope ha tratado de corroborar que se trata del hijo de Simona. La boda de Martina y Jacobo sigue en pie, pese a la autonomía demostrada por la joven al tomar decisiones por su cuenta.

Leocadia ha hecho efectiva su toma de La Promesa y, para ponerse al frente del palacio, ha sellado su alianza con Petra. La principal afectada por este movimiento es sin duda una María Fernández que cada vez tiene más papeletas para ser despedida. Mientras tanto, Manuel se ha abierto con Antonio y Ñica con respecto a la supuesta identidad de la persona que acabó con la vida de Jana. En paralelo, Ana no ha querido aceptar las negativas de Ricardo y ha plantado cara a Petra. Por último, a la inesperada carta de Ayala se ha sumado una noticia muy preocupante relativa al doctor Gamarra.

'La promesa'

¿Qué pasará el martes?

En el siguiente episodio de 'La promesa', programado para el martes 1 de abril en la tarde de La 1, el terremoto relacionado con el doctor Gamarra dejará sin palabras a la familia, aunque tendrá un efecto aún mayor en Curro, que desconfiará de las razones de lo sucedido. Ana empezará a apoyar plenamente a María Fernández al ser consciente de la situación en la que se encuentra, y Santos descubrirá el vínculo que une a su madre y la joven.

Catalina no cambiará de postura con respecto a Adriano, pero Martina no cejará en su empeño y presionará a su prima para que le otorgue una última oportunidad al chico. Volviendo a la situación de María Fernández, Petra insistirá en despedirla, pero Rómulo, apoyado por Ricardo, hará todo lo posible para que la doncella no pierda su puesto de trabajo en el palacio.