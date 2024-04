'La promesa' estallará por una confesión de Manuel y frustrará los planes de Martina

Por Redacción |

'La promesa' no escatimará en revelaciones en el cierre de la primera semana de abril. No obstante, antes de llegar a ese clímax, el episodio del jueves 4 de abril ha brindado desarrollos claves para conducir a ese punto. En primer lugar, Lorenzo ha dado un paso al frente con un plan para intentar atajar los temores de Cruz con respecto al despliegue de una investigación de Funes. Además, el capitán ha tenido otras preocupaciones sobrevolando a su alrededor, ya que la situación con Cavendish no está siendo precisamente idílica.

'La promesa'

¿Qué pasará el viernes?

Por su parte, Pelayo le ha contado a Catalina una parte de la verdad sobre la amenazante presencia del inglés, lo cual derivará en un conflicto inminente. Saltando a la planta del servicio,, aunque no han salido precisamente exitosos de esta empresa. Donde sí puede triunfar Salvador es en la escalera jerárquica del palacio, ya que María le ha instado a postularse al cargo de primer lacayo. Por último,, aunque el heredero se ha visto abofeteado por una dolorosa realidad de la mano de Abel.

El capítulo 330 de 'La promesa', que se emite en la tarde de La 1 el viernes 5 de abril, dejará a cuadros tanto a Manuel como a Jana tras la revelación de Abel. En paralelo, Pelayo hablará con Cavendish para comunicarle que, una vez concluya su actual entrega de armas, su relación laboral quedará zanjada. Tras haber conocido la auténtica naturaleza del empresario británico, Catalina celebrará ese movimiento por parte de su prometido, aunque todo apunta a que esta trama no se escapará de las curvas.

Martina se sentirá frustrada tras haber fracasado en todos sus intentos por distanciar a Ayala de su madre, y la actitud de Curro no mejorará la situación, ya que el joven le dirá que asuma esta realidad. En las cocinas, Virtudes sufrirá ahogos delante de su madre, por lo que no le quedará más opción que desvelar su verdadera situación. En último lugar, Jimena exhibirá un comportamiento cada vez más errático por la truncada reconquista de Manuel, aunque todo irá un paso más allá cuando Manuel, en medio de una discusión, confiese que no ama a su esposa y que su amor está destinado a otra mujer.