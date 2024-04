Jordi Cruz y la exaspirante que abandonó 'MasterChef' reaparecen juntos tras la polémica

Por Almudena M. Lizana |

La partida de Tamara de 'MasterChef' y la posterior reacción de Jordi Cruz Mas al abandono de la aspirante sigue dando de qué hablar. Tan solo dos día después de que Radiotelevisión Española eliminase de su catálogo el episodio en el que ella decide irse del talent culinario producido por Shine Iberia al no encontrarse bien, el cocinero y la exaspirante han reaparecido juntos para intentar aclarar lo ocurrido.

Tamara, exaspirante de 'MasterChef'

"Estoy feliz de estar aquí, muy feliz de vivir la experiencia", decía Tamara, con la que Jordi Cruz iba a cocinar una tarta de zanahoria en directo en el perfil de Instagram del chef. "", le pregunta él a Tamara, dejando que se explique de nuevo.

"El tema de la salud mental es muy delicado. Yo de salud mental estoy fantástica. Es un programa que tú ves y te imaginas cómo es la línea. Todo el mundo sabe que yo no he visto el programa, así que fallo mío. Pero en el momento en el que entras y te das cuenta de que ciertas cosas que no te gustan... Pero de ahí a irme por problemas mentales...", decía Tamara, intentando contar que no se fue por un problema de salud mental. "

Su explicación

"Se han hecho comentarios sin haber visto el programa. Yo que he tenido mis problemas también, no me considero óptimo para opinar sobre ciertos temas. En 'MasterChef' hablamos de superación, evolución, actitudes... No estamos para hundir a nadie, ni atacar a nadie, estamos haciendo tele. ¿Cuando enchufamos la cámara yo me pongo más serio? Sí", aclaraba Jordi Cruz Mas, insistiendo en que 'MasterChef' están "haciendo tele".