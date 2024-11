'La promesa' se corona y gana el Emmy Internacional a la mejor telenovela

Por Pablo Fernández Pérez |

El sector de la televisión española está de celebración. En la pasada gala de los Emmy Internacional celebrada el 25 de noviembre de 2024, dos producciones nacionales se hicieron con el premio, demostrando así el talento español gracias al documental 'Punt de no retorn' y a la serie 'La promesa'.

'Punt de no retorn'

, ganó el galardón a Mejor telenovela por encima de sus competidoras: ' La Moderna ', también de España, con, y con. Por su parte, el documental de TV3 se impuso sobre, en la categoría de serie documental de formato corto.

Este Emmy Internacional a 'La promesa' supone el primer galardón que recibe España en la categoría de mejor telenovela. Josep Cister, creador y productor ejecutivo de la ficción, y Ramón Campos, CEO de Bambú Producciones, estuvieron encantados de recoger el premio en la gala celebrada en el New York Hilton Midtown.

El país mas galardonado de la noche

A pesar del homogéneo reparto de los premios, hubo un claro ganador: Reino Unido. El país se llevó, en total, cuatro galardones: mejor actor, a Timothy Spall, por 'The Sixth Commandment'; mejor documental, por 'Otto Baxter: Not a F***ing Horror Story'; mejor documental deportivo, por 'Brawn: The Impossible Formula 1 Story'; y mejor animación infantil, por 'Tabby McTat'.