Lista de ganadores de los Premios Emmy 2024: 'Shogun' arrasa y 'Hacks' caza a 'The Bear'

Por Alejandro Rodera |

La Academia de Televisión ha vivido una noche histórica en la 76ª entrega de los Premios Emmy. La cita más prestigiosa de la pequeña pantalla estadounidense se ha celebrado en la madrugada del 15 al 16 de septiembre en el Peacock Theater de Los Ángeles, donde tres títulos han resonado con especial esmero: 'Shogun', 'The Bear' y 'Mi reno de peluche'. Sin embargo, esos tres triunfos en términos cuantitativos no se han traducido en todos los casos en victorias en sus respectivas categorías reinas.

Jean Smart en los Premios Emmy 2024

Mientras que 'Shogun' y 'Mi reno de peluche' sí han sido reconocidas como el mejor drama y la mejor miniserie del año, respectivamente, 'The Bear' no ha revalidado su dominio como mejor comedia. En un giro sorprendente,, además de llevarse a casa el de mejor actriz y el de mejor guion. Aun así,al hacerse con once estatuillas entre las repartidas en esta gala y en la de los Creative Arts Emmys.

Por su parte, 'Shogun' se ha convertido en la serie con más premios recolectados con una temporada, ya que su debut se ha alzado con dieciocho reconocimientos en total. Gracias a esos dos colosos, FX firma su mejor año en los Emmy con 36 premios, rompiendo el baile entre HBO y Netflix de la última década. En lo respectivo a 'Mi reno de peluche', su paso por la ceremonia se salda con seis galardones, es decir, una cuarta parte de los 24 que ha logrado Netflix.

Lista completa de ganadores

Mejor serie de drama

Mejor actor protagonista de una serie de drama

Mejor actriz protagonista de una serie de drama

Mejor serie de comedia

Mejor actor protagonista de una serie de comedia

Mejor actriz protagonista de una serie de comedia

Mejor TV Movie

'Mr. Monk's Last Case'

'La reina de los concursos' (GANADORA)

'Rojo, blanco y sangre azul'

'La gran exclusiva'

'Unfrosted'

Mejor miniserie

Mejor actor protagonista de una miniserie o TV Movie

Mejor actriz protagonista de una miniserie o TV Movie

Mejor actor de reparto de una serie de drama

Mejor actor invitado de una serie de drama

Mejor actriz de reparto de una serie de drama

Mejor actriz invitada de una serie de drama

Mejor dirección de una serie de drama

Stephen Daldry, por 'The Crown'

Mimi Leder, por 'The Morning Show'

Hiro Murai, por 'Mr. & Mrs. Smith'

Frederick E.O. Toye, por 'Shogun' (GANADOR)

Saul Metzstein, por 'Slow Horses'

Salli Richardson-Whitfield, por 'Winning Time'

Mejor guion de una serie de drama

Peter Morgan y Meriel Sheibani-Clare, por 'The Crown'

Geneva Robertson-Dworet y Graham Wagner, por 'Fallout'

Francesca Sloane y Donald Glover, por 'Mr. & Mrs. Smith'

Rachel Kondo y Justin Marks, por 'Shogun'

Rachel Kondo y Caillin Puente, por 'Shogun'

Will Smith, por 'Slow Horses' (GANADOR)

Mejor actor de reparto de una serie de comedia

Mejor actor invitado en una serie de comedia

Mejor actriz de reparto de una serie de comedia

Mejor actriz invitada de una serie de comedia

Mejor dirección de una serie de comedia

Randall Einhorn, por 'Colegio Abbott'

Christopher Storer, por 'The Bear' (GANADOR)

Ramy Youssef, por 'The Bear'

Guy Ritchie, por 'The Gentleman'

Lucia Aniello, por 'Hacks'

Mary Lou Belli, por 'The Ms. Pat Show'

Mejor guion de una serie de comedia

Quinta Brunson, por 'Colegio Abbott'

Christopher Storer y Joanna Calo, por 'The Bear'

Meredith Scardino y Sam Means, por 'Girls5eva'

Lucia Aniello, Paul W. Downs y Jen Statsky por 'Hacks' (GANADORES)

Chris Kelly y Sarah Schneider por 'The Other Two'

Jake Bender y Zach Dunn por 'Lo que hacemos en las sombras'

Mejor actor de reparto de una miniserie o TV Movie

Mejor actriz de reparto de una miniserie o TV Movie

Mejor dirección de una miniserie o TV Movie

Weronika Tofilska, por 'Mi reno de peluche'

Noah Hawley, por 'Fargo'

Gus Van Sant, por 'Feud'

Millicent Shelton, por 'Cocina con química'

Steven Zaillian, por 'Ripley' (GANADOR)

Issa López, por 'True Detective'

Mejor guion de una miniserie o TV Movie

Richard Gadd, por 'Mi reno de peluche' (GANADOR)

Charlie Brooker, por 'Black Mirror'

Noah Hawley, por 'Fargo'

Ron Nyswaner, por 'Fellow Travelers'

Steven Zaillian, por 'Ripley'

Issa López, por 'True Detective'

Mejor serie de animación

Mejor Talk Show

'The Daily Show' (GANADOR)

'Jimmy Kimmel Live!'

'Late Night With Seth Meyers'

'The Late Show With Stephen Colbert'

Mejor Reality