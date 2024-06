Por Mario de Hipólito de Sande |

'La promesa' nos hizo creer que Pía había muerto envenenada con cicuta, pero está viva y Jana lo sabe. Todo ha sido una estrategia para huir de Gregorio, que, tras salir de la cárcel, lo primero que hizo fue volver al palacio en busca de Pía y, a pesar de que todo el servicio trató de protegerla, no sirvió de nada. Ante esta situación, se decidió vigilar la puerta de la habitación de Pía las 24 horas del día, pero finalmente la tragedia acabó llegando: la antigua ama de llaves se había "envenenado" a sí misma.

'La promesa'

Tras informar al resto del servicio, se decidió que la mejor opción era ocultar la realidad a su familia y simplemente decirles que se había marchado del palacio. Sin embargo,. El momento ocurrió en el episodio 380, cuando, a altas horas de la noche,. De manera que ha estado fingiendo su muerte y Jana ha sido su cómplice.

Aún no se sabe si alguien más en palacio conoce la realidad sobre Pía, pero se espera que en los próximos capítulos se descubra el desenlace de esta trama. Todo apunta a que la señora Adarre fingió su muerte como medida desesperada para escapar de Gregorio tras su salida de la cárcel. La situación le vino grande y contó con la ayuda de su amiga Jana en todo momento.

María Castro se pronuncia en Instagram

María Castro se ha mantenido al margen de todo durante estas semanas, pero el martes 18 de junio realizó una publicación en su perfil de Instagram con unas imágenes caracterizada como Pía, junto a Ana Garcés (Jana). "De cuando me preguntan si ya no voy a salir más en 'La Promesa'... O si, por ejemplo, quizá aparezca en un futuro como un fantasma... Y yo no sé qué contestar. Bueno, ¡ni yo ni Ana Garcés!", escribió acompañando las fotos, dejando caer que el regreso de Pía estaba a la vuelta de la esquina.