'La promesa' intentará localizar al intruso y destapará un plan oculto de María Fernández

'La promesa' no ha escatimado en fórmulas para intentar levantar el ánimo de Cruz, tan hundido tras la marcha de Manuel a la guerra, pero no todas están dando sus frutos. El último esfuerzo lo hemos podido ver en el capítulo de la serie diaria emitido el miércoles 29 de mayo, durante el cual María Antonia ha buscado encender la llama interna de la marquesa invitando a un modisto para que confeccione vestidos de cara a un baile. Sin embargo, un giro de los acontecimientos ha provocado que la situación más probable sea que finalmente no las inviten al evento.

'La promesa'

¿Qué pasará el jueves?

Por su parte, Martina ha recibido una invitación para acudir al teatro con el hijo de unos marqueses, pero. Al mismo tiempo, ha llegado una carta que avisa del viaje de Teresa a América junto a su señora y Salvador se ha mostrado culpable por sentir que le ha cortado las alas a María Fernández. En lo que respecta a Catalina,para que los dos se conozcan.

En el episodio del jueves 30 de mayo, que se emitirá en la tarde de La 1, 'La promesa' instará a todo el servicio a dar con Gregorio tras sus terribles amenazas a Pía. Y mientras se despliega ese operativo, Santos no parará de insistir, sin ningún tipo de pudor, en imponer una relación con Vera que no es precisamente lo que parecía a ojos de Lope. Mientras tanto, Jana y Salvador se fijarán más atentamente en las notas que toma constantemente María Fernández y descubrirán que están relacionadas con un plan del que no ha comentado absolutamente nada.

La advertencia de Margarita se convertirá en realidad cuando se haga público que los Sotoblanco no piensan invitar a los Luján al baile, así que le tocará a María Antonia informar a Cruz de este revés. Además, la marquesa y su amiga unirán fuerzas para cambiar el parecer de Martina, que seguirá empeñada en rechazar la cita con Asdrúbal Ibáñez. Por último, Simona se encontrará en un callejón sin salida en su relación con Virtudes, pero Candela logrará un avance que podría desatascar la situación.