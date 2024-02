'La promesa' dará una gran noticia a María Fernández y sorprenderá a Vera con una visita

Por Redacción |

Casi toda la actualidad de 'La promesa' pasa por el accidente que tuvo lugar durante la cacería. En aquel evento, que debía ser un contexto de disfrute y celebración, tanto Curro como Feliciano fueron tiroteados. Afortunadamente (aunque no para todos), ambos lograron salvarse, pero no tienen asegurada su supervivencia. En el episodio del jueves 8 de febrero, el lacayo ha dado muestras de mejoría, aunque aún no está recuperado, mientras que Curro ha seguido en un estado crítico.

'La promesa'

¿Qué pasará el viernes?

De hecho, el joven está en una situación tan delicada que solo podrá sobrevivir si recibe una transfusión de sangre, lo cual obligaría a encontrar a un donante compatible. Para que eso no suceda,, que ha asumido el rol de doctor a cargo de Curro tras la marcha de Sandoval. Por su parte,, por lo que Catalina ha solicitado la ayuda de Pelayo a la desesperada para que la situación de un giro de 180 grados.

El episodio 288 de 'La promesa', que se emite el viernes 9 de febrero en La 1, no aliviará los problemas de salud de Curro, quien requerirá de una operación urgente para no perder la vida. Mientras tanto, Cruz enterrará la investigación arrancada por Rómulo con el fin de dirimir qué sucedió realmente en la cacería. De este modo, la marquesa buscará deshacerse definitivamente de Curro sin que la verdad salga a flote, ya que si se supiera todo lo que ha sucedido se derrumbarían los cimientos de La Promesa.

Al comprobar la atención que recibe el señorito, Petra y Teresa se sentirán aún más dolidas, ya que la situación de Feliciano no tendrá nada que ver. Y es que aunque el lacayo dirá que se encuentra mejor, una caída repentina evidenciará que la realidad es mucho más preocupante. En paralelo, Pelayo le dará una alegría a Catalina al contarle que Cruz ha aceptado readmitir a María Fernández, y ese furor se contagiará al servicio. Sin embargo, la doncella se sentirá un tanto desubicada al descubrir cómo han cambiado las cosas mientras estaba exiliada. Por último, Vera hará todo lo posible para evitar a la invitada de Margarita, pero cuando le toque atenderla se sentirá aterrorizada al ser reconocida por la visitante.