'La promesa' sorprenderá a todos con la declaración de amor entre Ayala y Margarita

Por Mario de Hipólito de Sande |

'La promesa' ha empezado la nueva semana por todo lo alto. Tras los virajes del lunes, en el capítulo del martes 7 de mayo, Lorenzo ha descubierto que Pelayo le ha escuchado hablar con el supuesto comprador y Catalina ha conocido la verdad gracias al conde. Mientras tanto, Alonso ha intentado apaciguar las cosas a pesar de estar muy enfadado con Ayala, pero Martina no ha querido colaborar, manteniendo su actitud reticente. A su vez, Ricardo le ha parado los pies a Petra en su intento de malmeter contra Pía y Diego sigue sin mejorar.

'La promesa'

¿Qué pasará el miércoles?

Candela y Simona han intentado que Virtudes cuente la verdad, ya que ambas saben que no visitó a Antoñito en su ausencia. Por otro lado,, y su reconciliación con Lope se acerca cada vez más., su padre, con quien no se lleva nada bien. Además,, pese a no saber como hacerlo.

El episodio 351 de 'La promesa', que se emite el miércoles 8 de mayo en la tarde de La 1, sorprenderá a todos con la declaración de amor entre Ayala y Margarita. Cruz verá esta declaración como una posibilidad de que ambos abandonen su palacio por fin. Al mismo tiempo, tras haber desenmascarado su mentira delante de su madre, Virtudes se enfrentará a Candela de manera violenta. Por su lado, Santos se presentará al resto del servicio con una actitud altiva y narcisista con todos menos con Vera, a quien dedicará algún que otro piropo.

Jana y Manuel lograrán acercar posturas y entenderse gracias a la intermediación de Blanca Palomar, pero Manuel seguirá teniendo una tarea pendiente para poder pasar página. Por último, Lope y Vera se reconciliarán y esta última lo difundirá ilusionada, pero María Fernández no estará tan contenta, ya que dudará sobre si debe ser la próxima doncella de la duquesa de Abrontes.