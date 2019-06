'La que se avecina' llega al ecuador de su undécima temporada con un estupendo 19,6% de media

Berta, Antonio y Bruno en 'La que se avecina'

Magnífico estreno y un público muy fiel

Audiencias de la primera parte de la 12ª temporada de 'La que se avecina' Nº Episodio Fecha Espectadores Share 1 24/04/2019 3.188.000 22,6% 2 01/05/2019 2.598.000 18,8% 3 08/05/2019 2.694 000 19,6% 4 15/05/2019 2.657.000 19,5% 5 22/05/2019 2.515.000 18,1% 6 29/05/2019 2.545.000 19,3% 7 05/06/2019 2.553.000 19,3% 8 12/06/2019 2.711.000 19,5% Media Abri - Junio 2.683.000 19,6%

Líder indiscutible de los miércoles

Tras superar un prolongado periodo de letargo,. Este esperado regreso, que se hizo de rogar más de lo esperado, ha sido fragmentado en dos bloques para expandir su presencia más adelante; y,, que ha contado con las apariciones estelares de Kira Miró María Hervás y el fichaje de Carlos Areces La comedia creada por Alberto Laura Caballero y Daniel Deorador, que se mantiene en la línea del 20% amasado por la décima temporada en 2017. A lo largo de sus dos meses de recorrido, 'La que se avecina' ha proyectado su alargada sombra sobre la competencia, a la que se ha impuesto sin demasiados problemas., ya que se estrenó ante un máximo de, que se traduce en un. Con esa cifra, queda lejos del 24,2% marcado por el estreno de la temporada previa, pero en esta ocasión 'La que se avecina' puede presumir de haberse mantenido con menos altibajos.. Por lo tanto, este ecuador emitido el 22 de mayo es con diferencia el peor dato en lo que respecta a share, mientras que en espectadores no se diferenció demasiado de los consecutivos episodios, ya que atrajo a 2,515 millones de televidentes.'La que se avecina' sigue demostrando, una vez más, que no hay rival que le haga sombra. Si bien es cierto que la temporada arrancó una noche en la que tanto La 1, Antena 3, Cuatro y laSexta apostaron por el cine. Sin embargo, poco a pocode Montepinar.Coincidiendo con el segundo capítulo, Cuatro arrancó con ' En el punto de mira '; en el tercero, Antena 3 estrenó ' La Voz Senior ' (que aunque tiene grandes datos, no llega a superar a la serie Telecinco); y, en el cuarto, laSexta comenzaría con la segunda temporada de ' ¿Te lo vas a comer? '., con una excepción: durante el último episodio, Cuatro estrenó la tercera de ' Fuera de cobertura ', aunque registró unos datos bajos que no afectaron en absoluto a la famosa ficción.