'La que se avecina' salta de Telecinco a Amazon Prime Video para estrenar su 12ª temporada el 29 de mayo

La temporada 12 de 'La que se avecina' es muy especial tanto para el equipo como para los espectadores, pues supondrá el final de Mirador de Montepinar y, por tanto, un cierre de ciclo. Qué ocurrirá después es toda una incógnita. ¿Mudanza? ¿Spin-off? ¿Final definitivo de 'LQSA'? Todavía tendremos que esperar a desvelar todo este tipo de incógnitas, pero lo bueno es que la nueva tanda de capítulos ya tiene fecha de estreno.

Fermín, Vicente y Amador, en 'La que se avecina'

La serie de la comunidad de vecinos más chalada de la televisión saltará de Telecinco para estrenar su temporada 12 en exclusiva en Amazon Prime Video el 29 de mayo. Se trata de un cambio que llama la atención, pero no es tan sorprendente si tenemos en cuenta la relación que tienen la plataforma y Mediaset, habiendo estrenado sus series previamente en cerrado como 'El pueblo', 'Madres. Amor y vida' o la segunda temporada de ' Señoras del (h)AMPA'.

"Estamos encantados de poder ofrecer esta nueva temporada de una serie tan icónica en exclusiva", comenta Ricardo Cabornero, Head of Prime Video Content en España y añade: "Nuestro acuerdo con Mediterráneo Mediaset España Group supone una incorporación clave a nuestro catálogo de contenidos locales de primer nivel que complementan los exitosos Amazon Original y lanzamientos internacionales".

Por ahora, Amazon emitirá la primera parte de la temporada compuesta de ocho episodios. Estos capítulos ya están grabados, mientras que los ocho siguientes que la componen todavía no han concluido su rodaje, que se vio paralizado por la crisis del coronavirus. Durante el confinamiento, los creadores de la serie han aprovechado para escribir el capítulo final de la temporada. ¿Y de la serie?

Las novedades de la temporada

El creador de la serie, Alberto Caballero, adelantó algunos detalles de la temporada 12 entre los que destaca que habrá retornos, pero no muchos por no quitar el protagonismo a los personajes principales. Prometió que no habrá muertes, que se desvelará la misteriosa identidad del moroso y que Antonio Recio tendrá un encontronazo con Pablo Iglesias.