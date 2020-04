Las claves de la temporada 12 de 'La que se avecina': regresos, la identidad del moroso y Pablo Iglesias

Si hace unos días Alberto Caballero anunciaba que se había terminado de escribir el último capítulo de la temporada 12 de 'La que se avecina', ahora el creador ha dado más detalles de cómo será este desenlace en el capítulo 170 del que solo se sabe el inicio de su título: "Una resistencia heroica, una catarsis...", así como algunas de las tramas que podremos disfrutar en su regreso.

Maite, Raquel, Nines y Fina, en 'La que se avecina'

Coincidiendo con su 13º aniversario y sin querer desvelar más de la cuenta, asegura que el final será "intenso" porque como ya saben los fans de los seguidores "tenemos una mudanza de plató y teníamos que plantear cómo era la historia". Sin embargo, asegura que es "un bonito final de ciclo" y "acaba bien". Aunque plantearon la temporada antes del confinamiento, comenta entre risas que que igual tienen que adaptar alguna trama por si luego tienen que grabar con mascarillas.

Retornos y bajas... ¿habrá muertes?

Entre las preguntas que han mandado los seguidores en un directo, muchos querían saber si habrá alguna muerte en esta temporada final: "Hace tiempo que no matamos a nadie y aquí no va a morir nadie (...) Hace tiempo que nos llevamos tan bien todos que no está habiendo bajas ni hay que inventar salidas", asegura Caballero. ¿Y volverá algún personaje mítico de la serie? Parece que sí, pues el creador confirma que "tenemos algún retorno, alguna participación", pero que no no han querido abusar para no saturar y que el protagonismo lo tengan los fijos. Aun así, no se ha olvidado de mencionar los fichajes de Mónica Cruz y Peter Vives.

La identidad del moroso

Desde el inicio de la serie hay una incógnita que nunca que se ha resulto: la identidad del moroso. Mucho se hablaba al principio de él, que además iba a estar interpretado por Edu Soto, pero poco a poco se fe olvidando. Ahora, el creador asegura que "se va a resolver. Vuelve a aparecer y hay una línea de trama bastante intensa en la segunda parte". Además, añade al respecto que "se sabe quién es, pero lo que estamos decidiendo es si se le ve la cara o no".

¿Dónde está Mirador de Montepinar?

Son muchos los que se preguntan dónde está ubicado Mirador de Montepinar y Caballero ha explicado que "siempre hemos hecho esfuerzos en no ubicarla espacialmente porque a todos los que les guste la serie les haría ilusión que estuviera en su ciudad, pueblo o provincia". Sin embargo, no siempre es posible obviarlo, porque por ejemplo cuando han salido taxis, estos han sido de Madrid. Aun así, ha contado que el plató, que es donde realmente está Mirador de Montepinar, se encuentra entre Móstoles y Fuenlabrada, en un polígono industrial de un municipio llamado Moraleja de Enmedio.

Recio con Pablo Iglesias

Antonio Recio ya ha dado un centollazo a Zapatero y a Rajoy y ahora podría ser Pablo Iglesias el siguiente, pues ambos tendrán un encuentro en la próxima temporada. "Con esto de la política nunca se sabe si alguien va a seguir en el cargo cuando se emita e igual nos toca cambiarlo", comenta Caballero entre risas, adelantando que habrá "un encuentro no tan pacífico como se deseara entre Recio y el vicepresidente".