Verónica Forqué superó una depresión gracias a su trabajo en 'La que se avecina'

La segunda emisión de 'Entre ovejas' ha tenido como protagonistas a Verónica Forqué y Xuso Jones. Los dos artistas acompañaron a Zacarías en parte de su pasto con las ovejas, pudiendo hablar de su vida y dándose a conocer los unos a los otros. En este camino, además, conocieron a Valentín, el hermano de Zacarías, y una de las suertes que agradeció la actriz fue su casi anonimato para los pastores.

Verónica Forqué en 'La que se avecina'

Aunque sí recordaban a Forqué de un trabajo: 'La que se avecina'. El pastor recordaba haberla visto interpretando a María Teresa Sáenz de Tejada, la alcaldesa de Madrid que compartía tramas con Enrique y Araceli en la octava temporada. Zacarías se interesó por cómo habían sido las grabaciones, ya que eran muchas personas trabajando juntas: "¿Malos rollos?".

Sin embargo, Verónica Forqué recuerda ese trabajo con muchísimo cariño. "Fui muy feliz en esa época. Tenía una depresión muy grande. Yo había estado muchos años viviendo en pareja y con una hija maravillosa, pero dejé de quererlo. Después de 34 años con él, que ha sido el amor de mi vida, se acabó", explica. "Cuando me di cuenta de que ya no lo amaba más me vine abajo. Se me vino el mundo encima. '¿Qué voy a hacer yo ahora? ¿Cómo que no lo quiero yo? ¿Pero y mi vida ahora sin querer a este hombre? ¿Y mi hija? ¿Cómo se lo digo?'".

La oportunidad de 'La que se avecina'

La actriz de 'Días de Navidad' se encontraba en una etapa de su vida muy complicada en el que todo dio un rumbo que le costó volver a controlar. "Los de 'La que se avecina' me llamaron en ese momento y para mí fue muy bueno porque tuve que salir de casa, tuve que ponerme a estudiar y a trabajar. Para mí fue un subidón y una gran suerte, entonces siempre doy muchas gracias por esa oportunidad porque me sacó mucho", relata acerca de cómo ese papel consiguió que superara la separación con Manuel Iborra. Además, también añade que se atrevió a aceptar un trabajo en el teatro, lo que le sumó en su lucha contra la depresión.