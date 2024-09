Por Joan Centelles Martínez |

laSexta no ha faltado en el FesTVal de Vitoria-Gasteiz para dar a conocer las claves de su nueva oferta de entretenimiento, entre las que se encuentra 'El piano', una de las grandes apuestas de la cadena para esta nueva temporada. Tras el éxito del formato en Reino Unido y de su exportación a otros países, 'El piano' aterriza en España de la mano de Atresmedia Televisión en colaboración con Fremantle España. Lo hace bajo la batuta de Ruth Lorenzo como maestra de ceremonias, que contará con la ayuda de Pablo López y Mika como jueces. Estos tratarán de buscar al mejor pianista aficionado en un emocionante programa que mezclará la música con las historias de sus protagonistas.

Rueda de prensa de 'El piano' en el FesTVal

Tal y como han contado en la presentación,, según cuenta Carmen Ferreiro , directora de Entretenimiento de Atresmedia TV. Más allá de la música, lo que prima en 'El piano' son las historias personales, según expresa Mario Briongos, CEO de Fremantle: "Es un formato muy honesto. Es una apuesta muy valiente en el prime time que vivimos actualmente. Como productor, es un regalo poder hacer esto.". En relación a esto, Ferreiro añade: "". Además, como también define, el formato "".

Por su parte, Ruth Lorenzo, Pablo López y Mika han dado a conocer el punto de vista desde la perspectiva de delante de las cámaras. "Es una joya de programa y he tenido unos compañeros que me han estado apoyando. Mi papel es conectar con esas personas que vienen a expresar su amor por la música. He vivido una montaña rusa de emociones: desde la risa que no podía contener hasta las lágrimas. Esto es algo muy refrescante para la televisión de hoy", explica Lorenzo sobre su experiencia.

Por su parte, López reconoce haber reconectado con su pasado al participar en este formato: "He participado en muchas historias de las que estoy muy orgulloso, pero aquí terminaba agotado por estar viviendo un déjà vu en otros cuerpos, porque yo también he estado en estaciones tocando música. La música es inexplicable y poder expresarse a través de un piano es una suerte y un desgarro". También, Mika, que ha reconocido haber rechazado el formato en otros países, destaca de 'El piano' que es "una experiencia muy verdadera".

Según los detalles de la producción, el formato contará con 6 entregas y, en cada una de ellas, 14 pianistas amateurs se sentarán en pianos públicos para deleitar a los transeúntes con su don en el piano. En suma, serán un total de 84 participantes los que traten de impresionar a los miembros del jurado, que seguirán sus actuaciones desde una habitación oculta.

Carmen Ferreiro, Pablo López, Ruth Lorenzo, Mika y Mario Briongos presentan 'El piano'

Al final de cada entrega y de las 14 actuaciones, los pianistas amateurs serán citados en un mismo lugar para conocer a López y Mika, que desvelarán quién es el ganador del episodio. El afortunado tendrá la oportunidad de vivir un momento de celebración y alegría en los últimos minutos del episodio, pues podrá tocar el piano junto a ellos. "Este formato es una ventana para la gente que no tiene la oportunidad de contar sus historias, de gente que no quiere hacer talent shows y aquí hacen cosas diferentes. No necesitan cambiar, y encima es haciendo música", explica López sobre los participantes.

Novedad en la versión española

Los capítulos serán autoconclusivos, tal y como ha explicado Briongos sobre la independencia de unos de otros, y el ganador de cada entrega se llevará el piano a casa. Sin embargo, en esta versión de Atresmedia, y a diferencia de las adaptaciones en otros países, 'El piano' tendrá un episodio final bastante especial.

Tal y como han expresado en la presentación, los miembros de jurado y la presentadora han contado con algunos de los pianistas amateurs en sus respectivas giras, algo que se verá en la última de las entregas. Esta será la primera vez que el formato 'El piano' viva este final de temporada. A pesar de que ha sido confirmado para aterrizar en el prime time de laSexta, por el momento se desconoce la fecha de estreno en el que llegará el programa a la parrilla, aunque será en esta temporada televisiva que acaba de arrancar.