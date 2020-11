El lapsus de Vicente Vallés que sorprendió a los espectadores: ¿Dijo "no se quiere bajar la guarra"?

Vicente Vallés se encontraba al frente de la edición de 'Antena 3 noticias 2' de la noche del 25 de noviembre cuando cometió un pequeño lapsus linguae. El presentador estaba actualizando los datos que había dejado la pandemia de coronavirus en España en las últimas 24 horas cuando los espectadores se quedaron sorprendidos por algo que pareció decir.

Vicente Vallés en 'Antena 3 noticias 2'

El informativo abría con la noticia de la muerte de Diego Armando Maradona, dedicando casi la mitad de su extensión a cubrir el fallecimiento del mítico futbolista. Una vez acabada esta cobertura, Vallés se levantaba de su silla para mostrar en la pantalla el avance del coronavirus en nuestro país, que, pese a estar bajando la incidencia, sigue arrojando cada día datos alarmantes.

Fue justo en ese momento cuando el conductor quiso afirmar que, con 369 muertes y 10.222 contagios, "no se quiere bajar la guardia". Pero en lugar de decir guardia, tuvo un desliz que muchos espectadores interpretaron como que había expresado "no se quiere bajar la guarra", tal y como comentaron en redes sociales. No obstante, si se escuchan atentamente sus palabras, no dice "guarra", sino "guarda".

No fue el único desliz

Es probable que este lapsus linguae se debiera a que se había percatado de que había cometido otro fallo a la hora de leer la cifra de contagios. Aunque la pantalla marcaba el número 10.222, el periodista aseguró en un primer momento que los contagiados eran 1.222, lo que rectificó más adelante cuando, previsiblemente, recibiera la rectificación desde detrás de cámaras, ya que volvió a equivocarse para finalmente dar la cifra correcta.