Vicente Vallés vuelve a 'Antena 3 noticias' con zascas a Pedro Sánchez y Podemos

El reconocido periodista Vicente Vallés ha regresado de sus vacaciones y lo ha hecho manteniendo ese espíritu crítico que tanto le caracterizó en la última temporada televisiva. En esta ocasión, el presentador de 'Antena 3 noticias 2' ha repasado las claves para la aprobación de los próximos presupuestos, ha analizado la reunión de Pedro Sánchez y parte de su Gobierno con las empresas del Ibex 35 y no ha dudado en criticar la campaña de imagen que el presidente inició tiempo atrás.

Vicente Vallés en 'Antena 3 noticias'

Vallés ha empezado hablando de presupuestos y lo ha hecho recordando que pese a que Sánchez ha iniciado ya la ronda de contactos para conseguir los apoyos necesarios y se ha reunido además con las empresas más destacadas del país para lograr unidad, "ni siquiera se conoce el contenido de esos presupuestos". "Ha pedido unidad en abstracto porque todavía no se sabe en torno a que números concretos se producirá esa unidad que pide el presidente", ha sentenciado al respecto al periodista.

La crítica a Podemos

Pero no se ha quedado aquí y es que respecto a la reunión de su equipo con parte de las empresas del Ibex 35, este ha contado que "Sánchez y su equipo de colaboradores han organizado un acto en Madrid para pedir unidad (...) ha contado con la presencia de personajes relevantes de la economía y la política y en él han coincidido representantes de algunas de las empresas más importantes del país, que forman parte del Ibex 35, con ministros de Podemos, partido que siempre se ha caracterizado precisamente por sus ataques a esas empresas". En definitiva, ha repasado lo que sucedió lanzando un contundente zasca al equipo de Pablo Iglesias.

Crítica a los esloganes del Gobierno

Por último, este ha querido analizar los esloganes utilizados por Sánchez y su equipo en los últimos meses. "Pedro Sánchez gobierna con los últimos presupuestos de Rajoy porque no ha conseguido el apoyo para renovarlos (...) esta vez, el presidente sí espera conseguirlo, de ahí ese nuevo eslogan que el equipo de Moncloa ha puesto hoy en circulación: 'España puede'", ha empezado diciendo este, para después seguir cargando contra esta campaña de imagen. "No es el único eslogan que Pedro Sánchez desde que empezó la pandemia. Este que van a escuchar fue el primero: 'Entramos juntos y vamos a salir juntos como país'. Luego, cuando el número de muertes y contagios disminuyó, Moncloa lanzó un nuevo eslogan: 'Salimos más fuertes'. Pero ese optimismo chocó bruscamente con la realidad de este verano, en el que ha vuelto a aumentar la incidencia del virus. De hecho, no hemos salido todavía".