La pregunta de Vicente Vallés a Pablo Iglesias en 2016 que le pone en un aprieto en la actualidad

En los últimos meses no han sido pocos los zascas que el periodista Vicente Vallés ha lanzado a miembros del Gobierno por algunas decisiones tomadas a raíz de la crisis del coronavirus, siendo viral por ello en decenas de ocasiones. Lo curioso ahora es que el periodista de Antena 3 ha vuelto a ser tendencia en redes sociales y no por algo que ha dicho ahora, ya que se encuentra de vacaciones, sino por una pregunta que le hizo al político Pablo Iglesias en el año 2016, en un debate por las elecciones generales de dicho año.

Pablo Iglesias y Vicente Vallés

El vídeo ha vuelto a salir a la luz después de lo que en los últimos días supiésemos que Juan José Escalonilla, titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, haya imputado a Podemos como persona jurídica, al secretario de Comunicación de Podemos Juan Manuel del Olmo, estrecho colaborador del vicepresidente segundo, y al tesorero y la gerente del partido Daniel de Frutos y Rocío Esther Val, por presunta financiación irregular en el partido morado. Un movimiento que se produce después de unas acusaciones del abogado José Manuel Calvente.

Pues bien, en del debate electoral que Ana Blanco, Vicente Vallés y Pedro Piqueras presentaron en el año 2016 y que fue emitido en prime time en las principales cadenas de televisión, el periodista de Atresmedia preguntó al líder de Unidas Podemos: "Señor Iglesias, ¿en qué circunstancia usted asumiría responsabilidades políticas por casos de corrupción en su partido?". El político y ahora vicepresidente del Gobierno dudó en responder de una forma directa y tajante: "Apertura de juicio oral, dimisión. Así de rápido y así de concreto".

Cuatro años después...

Una respuesta que sin pretenderlo en su día ahora contrasta con lo que ha pasado y es que cuatro años después, él y su partido no han dudado en rechazar dimisiones de los trabajadores que han sido citados a declarar el próximo 20 de noviembre en calidad de imputados. Una contradicción que ha sido compartida por muchos internautas que no han dudado en cargar contra Iglesias y los suyos por no cumplir lo que en su día este prometió en cuanto a la transparencia del partido político que ahora forma gobierno junto al PSOE.