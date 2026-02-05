Programa relacionado
'Supervivientes' cierra un capítulo en su historia con el cambio de su presentadora desde Honduras. Tal y como ha informado Mediaset España, Laura Madrueño deja de ocupar la función de enlace entre los concursantes y Madrid después de tres años en el puesto. El grupo de comunicación lo ha anunciado al confirmar que María Lamela será la nueva presentadora.
Mediaset España ha escogido a la gallega para ocupar este puesto de vital importancia para el reality show. María Lamela llevaba casi ocho años trabajando en laSexta, donde además de ser reportera se ha puesto desde 2022 al frente de las ediciones de verano de 'Más vale tarde' junto a Marina Valdés. No obstante, también tiene experiencia en la telerrealidad, pues fue presentadora de 'Salvaxe', en TVG, en 2024.
La periodista será la encargada de narrar desde los Cayos Cochinos lo que pase en 'Supervivientes', así como dirigir los juegos que se produzcan en todas las galas. Con esta nota de prensa, Mediaset España ya ha confirmado a dos de sus presentadores, pues además de María Lamela también ha aclarado que Jorge Javier Vázquez volverá a ser el presentador principal del reality show.
El adiós de Laura Madrueño
Supervivientes All Stars', por lo que Telecinco empalmó una edición con otra.
En 2025, la segunda edición de 'Supervivientes All Stars' se tomó un descanso respecto a la edición normal, ya que fue la principal apuesta de la cadena para el inicio del curso televisivo. Con este final, Laura Madrueño se despide del programa después de haber vivido la edición más dura al grabarse en los meses de septiembre y octubre, con revueltas garífunas y fuertes inclemencias meteorológicas en los cayos.