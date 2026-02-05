Por Fernando S. Palenzuela | |

'Supervivientes' cierra un capítulo en su historia con el cambio de su presentadora desde Honduras. Tal y como ha informado Mediaset España, Laura Madrueño deja de ocupar la función de enlace entre los concursantes y Madrid después de tres años en el puesto. El grupo de comunicación lo ha anunciado al confirmar que María Lamela será la nueva presentadora.

Mediaset España ha escogido a la gallega para ocupar este puesto de vital importancia para el reality show. María Lamela llevaba casi ocho años trabajando en laSexta, donde además de ser reportera se ha puesto desde 2022 al frente de las ediciones de verano de 'Más vale tarde' junto a Marina Valdés. No obstante, también tiene experiencia en la telerrealidad, pues fue presentadora de 'Salvaxe', en TVG, en 2024.

María Lamela es la sustituta de Laura Madrueño en 'Supervivientes'

La periodista será la encargada de narrar desde los Cayos Cochinos lo que pase en 'Supervivientes', así como dirigir los juegos que se produzcan en todas las galas. Con esta nota de prensa, Mediaset España ya ha confirmado a dos de sus presentadores, pues además de María Lamela también ha aclarado que Jorge Javier Vázquez volverá a ser el presentador principal del reality show.

El adiós de Laura Madrueño

Marina Valdés y María Lamela, en 'Más vale tarde'

Laura Madrueño se despide de 'Supervivientes' después de ponerse al frente del reality show. Su andadura comenzó en la edición de 2023, cuando asumió el rol tras la marcha de Lara Álvarez de Mediaset España. Un año después, el formato producido por Cuarzo derivó en ' Supervivientes All Stars ', por lo que

En 2025, la segunda edición de 'Supervivientes All Stars' se tomó un descanso respecto a la edición normal, ya que fue la principal apuesta de la cadena para el inicio del curso televisivo. Con este final, Laura Madrueño se despide del programa después de haber vivido la edición más dura al grabarse en los meses de septiembre y octubre, con revueltas garífunas y fuertes inclemencias meteorológicas en los cayos.