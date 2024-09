Por Beatriz Prieto |

Tras la cancelación de 'Babylon Show', Laura Madrueño tomó las riendas del access prime time con entregas de 'Gran Hermano: Última hora' las noches de los lunes y miércoles. No obstante, la semana del 30 de septiembre, la presentadora no estará presente, razón por la que Frank Blanco cogerá su relevo en las entregas de este lunes 30 de septiembre y el miércoles 2 de octubre.

Frank Blanco en 'Gran hermano: El debate'

El presentador de los viernes de ' TardeAR ' ya través de la cuenta oficial del reality en la red social X, en un vídeo en el que se mostraba acompañado por Ion Aramendi , antes de que su compañero lo interrumpiera para tomar la palabra.

"Pero Ion, ¿puedo hacerlo o no? Es que solo lo hago si Ion me da el visto bueno. Y como Ion me deja, el lunes y el miércoles os espero en el 'Última hora'", anunció Blanco, con el beneplácito de Aramendi. El colaborador confesó que "no lo haré igual de bien que Ion", momento en el que el vasco señaló que su compañera Laura "esta semana no puede" estar el frente de las citas de 'Última hora', sin desvelar las razones de su ausencia.

@laura_madrueno no podrá estar esta semana en el ÚLTIMA HORA y lo presentará @Frank_Blanco ???????? #GHDBT4 pic.twitter.com/u1298dZMdy — Gran Hermano (@ghoficial) September 29, 2024

Una cita que no remonta

Blanco se pondrá así esta semana al frente de las entregas de 'Última hora', cuyos datos, con solo tres galas hasta la fecha, no han sido precisamente optimistas en la complicada franja del access prime time, con la dura competencia de 'El hormiguero' y 'La revuelta'. De hecho, la primera cita del 16 de septiembre marcó un 5,7%, misma cifra que cosechó una semana después, tras una segunda gala en la que subió al 6,1% de share. Unos datos por los que Telecinco no dudó en retirar la cita del miércoles 25 de septiembre, cuando la cadena emitió el especial de '¡De viernes!' con la entrevista póstuma de Julián Muñoz.