'Lazos de sangre' recuerda el gran enfado de Isabel Pantoja y Encarna Sánchez por el sketch de Martes y Trece

La entrega de 'Lazos de sangre' del 1 de julio se centró en los humoristas de Martes y Trece, repasando los momentos más destacados de su trayectoria. Uno de los más comentados fue aquel sketch en el que Josema Yuste y Millán Salcedo parodiaron el viaje a Palma de Isabel Pantoja y Encarna Sánchez

Josema Yuste y Millán Salcedo, como Isabel Pantoja y Encarna Sánchez en 'Martes y Trece'

Yuste recordaba en el programa de La 1 que se trataba de un gag en el que las dos chicas se iban de vacaciones y "se enfadaron bastante". Paloma Barrientos comentaba que Encarna estaba tan molesta en aquel entonces que "llegó a llamar a Moncloa para que ese sketch se retirara de TVE", pues trabajaban en aquel entonces en redacciones contiguas y asegura que "esos gritos eran impresionantes y con todos los adjetivos que puedas imaginar".

En este sketch, hay un momento en el que llaman a Encarna "señor", algo que tampoco gustó a la parodiada, por lo que estuvo llamando insistentemente a Millán Salcedo, quien cuenta que ella llegó a decirle: "Ese programa no va a ver la luz. Prepárate y atente a las consecuencias". Y colgó. Por su parte, Yuste le hacía ver que "es un mercado libre, estamos en democracia y somos humoristas. Lamentamos que no te guste, pero no lo hacemos con ninguna intención".

Las paces con Isabel Pantoja

"Hicimos una parodia de lo que había salido publicado. Teníamos tanto derecho a hacer esa parodia como ellas dos a ponernos una demanda. Y Encarna nos puso una querella que el juez desestimó cuando vio el programa", declaraba Salcedo, a lo que Rosa Villacastín añadía que "Encarna solo entendía la libertad de expresión si la practicaba ella". Después de infinidad de llamadas y del paso del tiempo, Yuste recuerda que hizo las paces con Isabel Pantoja en el funeral de Lola Flores. Se abrazaron y la tonadillera le dijo: "Pelillos a la mar".