Lea Michele se disculpa tras ser acusada de racismo en 'Glee': "Seré mejor en el futuro tras esta experiencia"

El movimiento Black Lives Matter está recorriendo las calles de Estados Unidos y varias ciudades del mundo. A las protestas organizadas por la comunidad negra, que reclama sus derechos tras la muerte de George Floyd a manos de un policía, se le ha sumado el apoyo de varios famosos, que han querido amplificar las voces que claman justicia. Lea Michele fue una de ellas, pero la protesta le estalló en la cara.

Lea Michele en 'Glee'

Samanthay Ware, quien interpretó a Jane durante la sexta temporada de 'Glee', citó un tuit de la actriz desvelando que hizo de su primera aparición televisiva un infierno. Este mensaje llegó a ser respaldado por otros miembros del reparto y se suma a los rumores sobre su actitud de diva durante la serie. Ante esta polémica, Michele ha compartido un comunicado en el que se disculpa por su mal comportamiento en el pasado: "Las respuestas que recibí a lo que yo publiqué me hicieron darme cuenta específicamente de cómo compañeros del reparto percibieron mi propio comportamiento".

"A pesar de que no recuerdo hacer esa declaración concreta y nunca he juzgado a otros por sus antecedentes o el color de su piel, esto no es lo principal, lo importante es que claramente actué de un modo que hizo daño a otra gente", comienza su disculpa la intérprete de Rachel Berry. "Tanto si fue mi posición y perspectiva de privilegiada lo que ocasionó que se me percibiera como desconsiderada o inapropiada en ocasiones como si fue solo mi inmadurez o yo siendo innecesariamente difícil, me disculpo por mi comportamiento y por cualquier dolor que pudiera haber causado".

Cambiando para educar mejor a su bebé

"Todos podemos crecer y madurar y definitivamente he utilizado estos meses de atrás para reflejar mis propios defectos", comentaba Lea Michele. La también actriz de 'Scream Queens' se encuentra actualmente embarazada y afirma que está trabajando en ser una mejor persona y, por tanto, una mejor madre. "En un par de meses seré madre y sé que necesito seguir trabajando en mejorarme a mí misma y ser responsable de mis acciones, para que pueda ser un modelo real para mi hijo y le pueda transmitir mis lecciones y errores y así ellos puedan aprender de mí". Antes de terminar el comunicado, Michele vuelve a pedir perdón tras estas críticas, asegurando que "será mejor en el futuro a raíz de esta experiencia".