Lea Michele, acusada de racismo en 'Glee' por Samanthay Ware: "Hiciste de mi vida un infierno"

Estados Unidos vive a día de hoy una gran crisis social después del asesinato de George Floyd a menos de un policía. La muerte de este hombre negro a manos de un policía blanco en Mineápolis ha vuelto a poner sobre la mesa el grave problema de racismo que existe en el país liderado por Donald Trump y por ello, miles de personas han decidido salir a la calle y unirse de nuevo en el llamado movimiento social 'Black Lives Matter'. Ese movimiento tan apoyado hace décadas ha vuelto a resurgir y lo ha hecho con más fuerza que nunca. Miles de personas en Estados Unidos y ahora también en todo el planeta se han unido para protestar y dar su apoyo a la comunidad negra que tal mal lo está pasando en Estados Unidos.

Infinidad de rostros conocidos se han sumado a estas protestas en redes sociales y entre ellas encontramos a la conocida actriz Lea Michele. La que fuese protagonista de 'Glee' y a la que hemos podido ver en otras ficciones televisivas como 'Scream Queens' o 'The Mayor' tuiteó un directo mensaje apoyando al recientemente fallecido George Floyd. "Él no se merecía esto. Esto no fue un incidente aislado y debe terminar", tuiteó la actriz. El mensaje rápidamente se viralizó en redes sociales, algo que no sorprende teniendo en cuenta los millones de seguidores que tiene esta. Pero posiblemente lo que nadie esperaba es que otra actriz iba a responder pero no de la forma que esta imaginaba.

La intérprete Samanthay Ware, que también participó en la serie de Ryan Murphy 'Glee', quiso poner en evidencia a Lea Michele y lanzó un contundente mensaje acusándola de haber sido racista con ella. Pese a que ambas apenas coincidieron en una temporada, parece que el ambiente fue de todo menos positivo en el set de rodaje. "¡Me muero de la risa! ¿Recuerdas cuándo hiciste de mi primera aparición en televisión un verdadero infierno? Porque yo nunca lo olvidaré. Creo que les dijiste a todos que si tuvieses la oportunidad te ibas a "cagar en mí". Entre otras muchas traumáticas microagresiones que me hicieron cuestionarme mi trabajo en Hollywood", escribió la joven intérprete. El mensaje rápidamente fue compartido por miles de personas y ha recibido también infinidad de comentarios.

LMAO REMEMBER WHEN YOU MADE MY FIRST TELEVISON GIG A LIVING HELL?!?! CAUSE ILL NEVER FORGET. I BELIEVE YOU TOLD EVERYONE THAT IF TOU HAD THE OPPORTUNITY YOU WOULD "SHIT IN MY WIG!" AMONGST OTHER TRAUMATIC MICROAGRESSIONS THAT MADE ME QUESTION A CAREER IN HOLLYWOOD... https://t.co/RkcaMBmtDA