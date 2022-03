Lisa Kudrow, a favor de un reboot de 'Friends' bajo una condición especial

El regreso de producciones épicas se ha puesto a la orden del día. Son muchas las series que se han unido a la moda de los reboots dedicada a los más nostálgicos, como 'Sexo en Nueva York', 'Gossip Girl' o incluso 'El internado: Laguna negra' en ámbito nacional, pero parece ser que todavía hay series que se resisten como 'Friends'. A pesar de que muchos de los actores ya han mostrado su negativa a participar si se diera el caso, la famosa pregunta ha seguido rondando hasta llegar a Lisa Kudrow.

Los protagonistas de 'Friends' en 'Friends: The Reunion'

En una entrevista ofrecida por Where is the buzz, la actriz se ha sincerado: "No creo que haya ningún reebot de 'Friends', quiero decir, no con ninguno de nosotros", afirmaba dando a entender que no existe ninguna posibilidad de seguir la historia, al menos con el elenco original. Sin embargo, se ha mostrado muy a favor ante la idea de recrear las aventuras con nuevos personajes: "Me encantaría ver como sería la versión actual de la serie", confesaba.

Aunque 'Friends' fue importante para todos los actores que formaron parte, todos coinciden en que ese momento ya pasó, por lo que, a pesar de la insistencia de los fans pidiendo el regreso de Rachel, Monica, Phoebe y Chandler, parece ser que la única opción de volver a Central Perk sería mediante historias encarnadas en nuevos personajes, algo que aún ni siquiera está en la mente de los creadores a corto plazo.

Lisa Kudrow en la actualidad

'Friends' catapultó a la fama a muchos actores que por aquel entonces estaban empezando en su trayectoria. Después de que la serie finalizase en mayo de 2004, muchos de ellos pueden estar orgullosos de haber conseguido una larga carrera en el mundo del espectáculo. Este es el caso de Lisa Kudrow, a quien podemos ver a partir del 1 de abril en "Better Nate than ever", una nueva película de Disney + .