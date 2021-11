Como cada cuarto jueves de noviembre de cada año, este 25 de noviembre, los estadounidenses se reúnen en torno a las mesas de sus hogares para celebrar juntos la popular festividad de Acción de Gracias, cuyo origen se remonta a las ceremonias, reuniones o ritos de agradecimiento por las buenas cosechas que se llevaban a cabo en el pasado. Más allá de su impacto actual en la sociedad estadounidense o en otros lugares como Canadá, esta festividad también ha tenido una presencia de peso en múltiples series, como es el caso de la popular 'Friends'.

La serie abordó a lo largo de die temporadas la historia de un peculiar y animado grupo de seis amigos, Chandler (Matthew Perry), Joey (Matt LeBlanc), Monica (Courteney Cox), Phoebe (Lisa Kudrow), Rachel (Jennifer Aniston) y Ross (David Schwimmer), que compartieron con los espectadores sus alegrías y sus penas a lo largo de 236 episodios. Las tramas, tan cotidianas y al mismo tiempo tan únicas, no podían renunciar a abordar una fecha tan icónica para todo estadounidense que se precie, por lo que los encargados de la producción establecieron una peculiar tradición como parte de la ficción: incluir un episodio ambientado en el día de Acción de Gracias en cada temporada. Por ello, en FormulaTV hacemos un repaso de estos memorables episodios y, aunque todos son maravillos, los ordenamos en un ranking hasta alcanzar los más redondos y exitosos de la famosa serie.

10 7x08: En el que a Chandler no le gustan los perros

Chandler, aliviado al ver que el perro está bien en la séptima temporada de 'Friends'

El 23 de noviembre del año 2000, se emitía por primera vez el episodio de la séptima temporada dedicado al día de Acción de Gracias, cuya trama, prácticamente anecdótica, lo situaría a la cola de nuestros preferidos de esta lista, puesto que apenas tenía impacto en el desarrollo de la serie. En él, podíamos ver cómo Phoebe colaba un perro dentro de la casa de Monica, cuando lo tenía prohibido a causa de una supuesta alergia de Chandler que resultó ser falsa: para disgusto de sus amigos y su novia, simplemente no le gustaban los perros.

Mientras tanto, los espectadores podían ver cómo un desesperado Ross veía cómo su orgullo se hacía pedazos al tratar de completar de memoria la lista de los 50 estados que componen Estados Unidos, sin éxito. Aunque divertidas ambas subtramas, lo cierto es que la que contó con más peso, especialmente por su impacto en los siguientes episodios, fue la protagonizada por Joey y Rachel quien, empujada por la torpeza de su amigo, terminaba confesando a su asistente Tag que se sentía atraída por él. Toda una revelación que propició que ambos comenzaran una relación, tras protagonizar un beso que ponía el punto final al episodio antes de los créditos.

9 4x08: El de Chandler dentro de una caja

Chandler, metido en una caja, escucha las palabras de Kathy en 'Friends'

El octavo episodio de la cuarta temporada de 'Friends' dejaba tras de sí, quizás, una de las tramas más curiosas de todos los episodios dedicados al día de Acción de Gracias, tal y como adelanta ya su título. Emitido por primera vez el 20 de noviembre de 1997, aborda un punto crítico en la estrecha amistad de Chandler y Joey, después de que el segundo descubriera que no solo lo había engañado sobre lo que sentía por su novia Kathy (Paget Brewster), sino que también se habían besado e incluso iniciaban una relación sentimental. Comenzaba así un arduo camino en el que Chandler buscaba el perdón del actor, para lo cual terminaba pasando el día de Acción de Gracias encerrado en una enorme caja, en silencio, con el fin de que reflexionara sobre lo que había pasado.

A pesar de la postura firme de Joey, la inesperada llegada de Kathy, quien decide romper la relación al ser consciente de lo mucho que afecta a la amistad entre los dos protagonistas, propicia que finalmente el actor no solo perdone a Chandler, sino que también tolere con mayor facilidad el hecho de verlo salir con su expareja. Al mismo tiempo, el episodio abordaba dos subtramas cargadas de comedia: la protagonizada por Ross y Rachel, después de que el primero descubriera que nunca le gustaban sus regalos de Navidad a la segunda, y aquella centrada en Monica, la cual veía cómo su atracción por el hijo de su exnovio Richard (Tom Selleck), se rompía en pedazos al pensar en él cuando se besaban.

8 9x08: El de la otra hermana de Rachel

Rachel y su hermana discuten en 'Friends'

El episodio de Acción de Gracias de la novena temporada, que se emitió el 21 de noviembre de 2002, contó con la presencia de Amy (Christina Applegate), la insufrible hermana pequeña de Rachel. Siendo la primera festividad de este tipo de Emma, la hija de Ross y Rachel, la invitada planteaba la aparentemente inocente cuestión de quién se encargaría del bebé en caso de sus padres fallecieran. Se iniciaba así un conflicto que se alargaba a lo largo de todo el episodio, cuando la pareja aseguró que no sería Amy la que se haría precisamente cargo de ella e incluso confesaban no confiar lo suficiente en Chandler como para que se ocupara de Emma en caso de que Monica hubiera fallecido.

La tensión entre las hermanas Green ocupó de esta forma el centro de la trama, al ir en ascenso a medida que avanzaba la comida. Finalmente, mientras Monica se obsesionaba con proteger los preciados platos de su boda, ambas hermanas acababan protagonizando toda una pelea que concluía cuando uno de ellos se rompía en pedazos al caerse de la mesa. Un trágico accidente que despertaba en Chandler un lado firme y paternalista desconocido, con el que se ganaba la aprobación de Ross y Rachel. El episodio exploraba de manera excelente las relaciones y personalidades entre sus personajes y que, además, logró que Applegate obtuviera el Emmy a la mejor actriz invitada en una serie de comedia por su más que convincente interpretación de Amy.

7 6x09: En el que Ross se coloca

Los protagonistas de 'Friends' y sus invitados tratan de comer el desastroso plato de Rachel

Después de un tiempo viviendo juntos, Chandler descubría al comienzo del episodio del día de Acción de Gracias de la temporada seis, emitido el 25 de noviembre de 1999, que Monica no se lo había contado a sus padres, porque no le tenían precisamente mucho cariño. La visita de los progenitores de la chef destapaba finalmente el motivo por el cual la pareja no soportaba a Chandler: creían que, en su adolescencia, fumó marihuana en la habitación de Ross, cuando en realidad fue su propio hijo quien llevo a cabo el "crimen" y decidió mentir para ocultarlo. Se iniciaba así un episodio en el que la relación entre los hermanos Geller era la absoluta y brillante protagonista, mientras Rachel quedaba en un segundo plano con su monstruosa receta del trifle inglés.

Dicho desastre culinario se daba a raíz de una lectura equivocada de la receta por parte de la despistada Rachel, lo que puso a prueba el paladar de todos los comensales, a excepción de Phoebe, quien se libraba por su condición de vegetariana, y de la propia artífice del postre. Mientras, Monica y Ross libraban una lucha en la que la primera instaba al segundo a desvelar la verdad a sus padres, con el fin de aclarar la percepción que ellos tenían de Chandler. Ante la reticencia del paleontólogo a renunciar a la impoluta imagen que mantenía ante sus progenitores, Monica terminaba soltando la verdad sobre lo ocurrido, iniciando así una ronda en la que los dos hermanos destaparon los grandes secretos que el otro mantenía ocultos a ojos de sus padres, los cuales se disculparon con Chandler mientras reprendían a sus hijos.

6 2x08: El de la lista

Ross, acompañado por sus amigos tras discutir con Rachel en 'Friends'

El 16 de noviembre de 1995, se estrenaba el octavo episodio de la segunda temporada y el que es, en cierto modo, el único que no estaría verdaderamente centrado en el día de Acción de Gracias, dado que parece que la tradición de contar con un episodio por temporada de este tipo aún no se había afianzado tras la primera temporada, razón para situarlo tan abajo en la lista. Su relación con esta fecha, de hecho, se limita a la subtrama protagonizada por Monica, quien ha de crear deliciosas recetas para la comida de tan señalada festividad, con la desventaja de que ha de incluir un sustituto del chocolate nada agradable.

A pesar de no estar tan ligado a Acción de Gracias, este episodio se centraba principalmente en el triángulo amoroso formado por Ross, Rachel y Julie (Lauren Tom). El primero se enfrentaba a sus dudas sobre si seguir adelante con su relación con la tercera o, por el contrario, decantarse por salir con Rachel. Para aclararse, Joey y Chandler le recomiendan elaborar una lista de pros y contras de ambas mujeres, que acaba siendo descubierta por Rachel. Ella no dudaba entonces en hacerse valer ante el hermano de Monica, después de ver cómo, a pesar de ser una persona que la quiere, había reflejado muchos de los defectos de los que ella misma era consciente y que tanto le dolían. Un choque entre Rachel y Ross que provocó la una de las muchas rupturas y/o distanciamientos que la pareja protagonizó a lo largo de la producción.

5 3x09: El del fútbol

Los protagonistas de 'Friends' se prepara para jugar al fútbol

El 21 de noviembre de 1996, los seguidores de 'Friends' pudieron disfrutar del que terminaría convirtiéndose en el único episodio ambientado el día de Acción de Gracias fuera de las cuatro paredes de los dos pisos que frecuentan sus protagonistas. Con el fin de aprovechar la espera mientras se cocinaba el tradicional pavo, el grupo de amigos decidía jugar un partido de fútbol americano. En él, la enorme competitividad entre los hermanos Geller salía a la luz, sobre todo cuando Monica desvelaba el hecho de que, durante años, había tenido guardada la Copa Geller, un antiguo y estrambótico trofeo familiar que se disputaban con fiereza en su infancia.

Se desarrollaba así un episodio que desprendía humor prácticamente en cada escena, mientras sus protagonistas dejaban salir sus distintas y familiares personalidades a lo largo del juego. De esa forma, mientras Rachel intentaba dar lo mejor de sí misma, en vano, sus compañeros se volcaban en vencer a sus rivales sin apenas contar con ella. Por su parte, Joey y Chandler se veían inmersos en una "competición" secundaria para conseguir una cita con Margha, una extranjera que se había quedado para observar cómo jugaban. Sin embargo, su actitud espantó a la inesperada espectadora, en un episodio que concluía con los hermanos Geller nada dispuestos a renunciar a la victoria, abrazados al balón mientras el resto de sus amigos se retiraban a disfrutar de la cena de Acción de Gracias.

4 1x09: El de la fiesta de Acción de Gracias

Los protagonistas de 'Friends' reunido en su primer Acción de Gracias

El primer episodio de 'Friends' ambientado en el día de Acción de Gracias aterrizó en la televisión el 17 de noviembre de 1994 y, en él, las cosas no marcharon precisamente bien para el grupo de amigos, reunidos por primera vez en una fecha tan significativa tras la llegada de Rachel a sus vidas en el primer episodio. Asimismo, suponía el debut de Monica como anfitriona de la cena, razón por la que se empeñó en complacer las exigencias de todos sus invitados, hasta el punto de elaborar hasta tres tipos diferentes de purés de patata. Las cosas, sin embargo, terminaron torciéndose para los amigos, empezando por Joey, quien se vio obligado a hacer frente a las mofas y prejuicios por protagonizar una campaña publicitaria sobre las enfermedades venéreas.

Mientras tanto, Ross iniciaba una descarada competición con Susan (Jessica Hecht), la pareja de su exmujer Carol (Jane Sibbett), sobre la implicación con su hijo nonato. Finalmente, los grandes esfuerzos de la hermana de Ross fueron inútiles cuando, después de correr a la azotea para ver el enorme globo de un perro flotando sin ataduras por la ciudad, descubrían que nadie había cogido las llaves para entrar al piso. Al no poder entrar en casa, la chef estalló a causa de la presión a la que se había sometido, para después descubrir que el pavo había quedado totalmente calcinado, al igual que el puré de patata, a lo que se sumó el hecho de que Rachel se quedó sin su viaje a la nieve con su familia. A pesar de sus disputas a raíz de ese traspié, los amigos terminaban celebrando la cena de Acción de Gracias con comidas tan sencillas como sandwiches, felices por poder pasar el día juntos.

3 10x08: El del día de Acción de Gracias impuntual

Ross, Joey, Rachel y Phoebe suplican para poder entrar en el piso de Monica y Chandler en 'Friends'

En el Top 3 de la lista de estos grandes episodios de 'Friends', encontramos el último de ellos que se estrenó en televisión, concretamente el 20 de noviembre de 2003. Por entonces, Monica manifestó su deseo de prescindir de la habitual cena de Acción de Gracias a raíz de la presión que sentía por su trabajo o la adopción, pero fue finalmente convencida por sus amigos para llevarla a cabo a pesar de todo, después de que Phoebe apelara a su espíritu competitivo. Además, a pesar de las ganas que el grupo había manifestado que sentía por celebrar Acción de Gracias en casa de Monica, cada uno organizó unos planes que retrasaron su llegada puntual a la cena.

Así, mientras Monica y Phoebe llevaron a Emma a un concurso de belleza infantil; Joey y Ross decidieron acudir a un partido de fútbol con excelentes asientos. A pesar de su intención de llegar a la cena a tiempo, ambas citas propiciaron que no lo consiguieran, para disgusto de Monica y Chandler, quienes les impidieron el acceso al piso. Se daba pie así a una cómica conversación en la que los cuatro amigos se asomaban por la puerta, uno sobre otro, para pedir disculpas a la pareja. Un episodio con aroma a despedida que concluía de un modo redondo, a pesar de que Joey arruinó toda la cena al salir disparado después de quedarse atascado en la puerta: Monica y Chandler recibían una llamada en la que les anunciaban que habían sido seleccionados como padres adoptantes.

2 5x08: El de todos los Acciones de Gracias

Monica hace el famoso baile del pavo ante Chandler en 'Friends'

El 19 de noviembre de 1998 llegaba a la televisión uno de los episodios más entretenidos de 'Friends' entre aquellos ambientados en Acción de Gracias. En medio del comienzo de la relación de Monica y Chandler, los amigos se pusieron a recordar anteriores citas en tan señalada fecha: el segundo recordó el momento en el que sus padres le comunicaron su divorcio, al igual que también hablaron del día de Acción de Gracias de 1992, año en el que la cabeza de Joey se quedó atascada en el interior de un enorme pavo, para estupefacción de Monica; o abordaron brevemente la festividad que vivió Phoebe en una vida pasada como enfermera en plena Guerra Civil estadounidense.

Sin embargo, dichos breves relatos quedaron relegados a un segundo plano cuando los amigos rememoraron el Acción de Gracias que Chandler había pasado en casa de los Geller, en los años 80, en el que también estuvo presente Rachel. Para Monica, de hecho, fue una de las peores festividades, después de escuchar como su invitado la llamaba gorda. Un comentario que la dejó marcada de cara al año siguiente, cuando Monica ya mostraba un aspecto más delgado con el que trató de flirtear sin mucho éxito con Chandler, a quien terminó cortándole un dedo del pie por accidente. Recordar ese dramático hecho, propició que el novio de Monica se enfadara con ella, por lo que la chef optó por meter la cabeza en el pavo y realizar un divertido baile con el que consiguió ganarse el primer "te quiero" de Chandler. Asimismo, el improvisado "disfraz" de la hermana de Ross ha pasado a convertirse en una de las escenas más icónicas, tiernas y divertidas de la serie.

1 8x09: El del rumor

Los protagonistas de 'Friends' junto a Brad Pitt

Si el episodio de la quinta temporada trajo flashbascks de Acción de Gracias, el de la octava temporada propició que los amigos, a raíz de la presencia del viejo amigo de Monica, Will (Brad Pitt), recordasen algunos pésimos episodios de su época de instituto. En aquellos años, de hecho, el invitado había sufrido bullying por parte de Rachel, motivo por el que, tantos años después, aún la seguía odiando, algo que llamaba la atención al ser un personaje interpretado por el entonces marido de Jennifer Aniston.

Así, la presencia de Will fue destapando cada vez más secretos relacionados tanto con él como con Rachel y los hermanos Geller, entre los que figuraba la creación del club "Odio a Rachel", del que Ross formaba parte. Un grupo que, entre otras cosas, inició el rumor de que Rachel era hermafrodita, algo de lo que prácticamente todos estuvieron al tanto a excepción de la afectada. Poco a poco, se fueron destapando espinosos asuntos que culminaron con el descubrimiento de la relación que Ross había mantenido con la bibliotecaria de la escuela, varias décadas mayor que ella. El episodio, con una trama sencilla que no empañó la excelente interpretación de sus actores, Pitt incluido, contaba también con un guion cargado de humor en medio de la tensión surgida entre sus personajes.