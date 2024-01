Max llega a Latinoamérica con tres tarifas, publicidad y despejando la duda sobre la promoción del 50%

Por Alejandro Rodera |

Max arranca su expansión global. Tras su lanzamiento en Estados Unidos en mayo de 2023, la evolución de HBO Max llegará a nuestro país y a otros territorios europeos en algún momento de la próxima primavera, pero antes acometerá su implantación en 39 países de América Latina y El Caribe. Esta propagación por el continente americano, que ya se había programado para el primer trimestre de 2024, finalmente se producirá el 27 de febrero, y la información compartida sobre ese debut nos puede ser muy útil para anticipar lo que podría suceder cuando llegue el turno de Europa.

Bella Ramsey en 'The Last of Us'

Junto a la fecha se ha resaltado que en los primeros meses se ", más del doble de la cantidad que se encuentra actualmente en HBO Max". Tal ensanchamiento se explica por, y es que la plataforma resultante albergará las producciones de marcas como HBO, Warner Bros., el universo DC, Discovery, Discovery Home & Health, ID, Cartoon Network, Discovery Kids, y Adult Swim, además de los originales de la propia Max.

Sin embargo, el crecimiento del catálogo irá de la mano de novedades en lo que respecta a las tarifas de suscripción. Los nuevos usuarios dispondrán de tres opciones de coste ascendente: el plan básico con anuncios, el plan estándar y el plan platino. Todas ellas tienen una variante mensual y otra anual, con un ahorro en el segundo caso. Aquí puedes comparar las diferentes ofertas:

Plan básico con anuncios

Incluye publicidad

Dos dispositivos simultáneos

Resolución: Full HD

Plan estándar

Dos dispositivos simultáneos

Resolución: Full HD

Hasta 30 descargas para ver sin conexión a internet

Plan platino

Cuatro dispositivos simultáneos

Resolución: Full HD o 4K y sonido Dolby Atmos, en los contenidos en los que esté disponible

Hasta 100 descargas para ver sin conexión a internet

Desde Warner Bros. Discovery se subraya que el plan platino "brindará la mejor experiencia para el consumidor", aunque para ello tocará desembolsar una cifra mayor. Por ejemplo, en México las tarifas tendrán los siguientes costes: el plan básico con anuncios costará 149 pesos (1.179 pesos con contratación anual), el plan estándar costará 199 pesos (1.779 pesos con contratación anual) y el plan platino costará 249 pesos (2.397 pesos con contratación anual). De este modo, se introduce un escalonamiento similar al implantado en Estados Unidos, donde también hay tres planes, uno con anuncios y dos sin publicidad, que cuestan 9,99 dólares, 15,99 dólares y 19,99 dólares al mes, respectivamente.

¿Qué pasará con la oferta del 50%?

El lanzamiento de HBO Max fue acompañado de una oferta que prometía reducir el coste de la suscripción al 50% "para siempre", y Warner Bros. Discovery ha querido aclarar qué pasará con los beneficiarios de la promoción: "Aquellos que se hayan suscrito directamente a HBO Max y cuenten con la oferta de lanzamiento del 50%, facturada a través de HBO Max, conservarán el descuento mientras cumplan con los términos y condiciones de esa promoción". Así pues, si no se cambia de plan y no se cancela la suscripción en ningún momento, no debería perderse tal ventaja. No obstante, hay una letra pequeña a tener en cuenta, ya que la fragmentación en tres planes no respetará el precio que pagan los suscriptores de manera permanente.

"Los actuales suscriptores de HBO Max, tanto quienes se hayan suscrito directamente a la plataforma o quienes estén suscritos a través de un tercero que comercialice suscripciones a la plataforma, tendrán acceso a Max desde el día de su lanzamiento. Los suscriptores actuales conservarán el precio y funcionalidades de su plan actual por tiempo limitado luego del lanzamiento de Max", reza el comunicado oficial. Por tanto, pasado un plazo, que en Estados Unidos fue de al menos seis meses, se forzará a los usuarios que migren de HBO Max a Max a elegir uno de los nuevos planes.