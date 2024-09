Por Joan Centelles Martínez |

Las cadenas ya han comenzado a lanzar las grandes apuestas para su nueva temporada televisiva. Ha sido el caso de 'López y Leal contra el canal' y 'El rival más débil', que se vieron las caras en el prime time de este miércoles 4 de septiembre en Antena 3 y Telecinco, respectivamente. En este duelo por la audiencia, el espacio de la principal cadena de Atresmedia consiguió despegar con un dominante 13,3% de cuota de pantalla, duplicando al concurso de Mediaset España, que se conformó con un 6,5%.

Eva González y Luján Argüelles

'López y Leal contra el canal' y contra su mecánica

Aunque la noche terminó con un veredicto firme con el share,. Algo que tuvieron en común ambos formatos es que pecaron de demasiada publicidad en sus respectivas emisiones, algo que fue muy criticado en las redes sociales. Además,. Por ende, los formatos terminaron de madrugada, lo que fue el culmen de las críticas.

Eva González dio el pistoletazo de salida al nuevo formato de Antena 3, en el que el protagonista es el duelo de Roberto Leal e Iñaki López contra la cadena. En cada programa, el dúo de presentadores se enfrentan a múltiples pruebas de habilidad contra otros rostros conocidos; retos por los que son castigados o premiados. Sin embargo, la poca claridad de la mecánica fue de lo más criticado por las redes sociales. "Veinte minutos de pruebas sacadas de 'El desafío' y sigo sin saber de qué va el programa y cuál es el objetivo final", se quejaba un usuario. "No entiendo este programa", expresaba más escueto otro.

Otro de los puntos que la audiencia sentenció fue la poca naturalidad del concurso. Según prometen desde el espacio de Antena 3, ni López y Leal saben a los retos a los que se tienen que enfrentar ni los castigos a los que deben someterse, pero es algo que algunos han puesto en duda: "Llevo viendo el programa cinco minutos y me voy a hacer la sorprendida de que esto no está ensayado... Y Eva González que no calla... Uf... Cambiando de canal en 3,2,1...", criticaban. "Además de empezar tardísimo, esto es un mierdón", resumía en pocas palabras otro usuario.

No todo fue negativo en el veredicto que dictó la audiencia, pues una parte de ella sí que aplaudió el formato. "Es un programa familiar y divertido. Me está encantando", expresó un usuario. "Solo por el entusiasmo y la implicación de Roberto Leal merece la pena. Da gusto que se lo tome tan en serio porque su emoción contagia al espectador", felicitaba un usuario al andaluz. "Un programa muy entretenido. Me ha encantado", dictaba otro.

'El rival más débil' o el más nostálgico

En paralelo a 'López y Leal contra el canal' en Antena 3, 'El rival más débil' arrancaba también su nueva andadura en Telecinco. Dos décadas después del estreno del formato en TVE, Mediaset España lo recuperó con Luján Argüelles al frente con algún que otro cambio significativo. A diferencia de 'López y Leal', que era un formato nuevo, 'El rival más débil' sí que contaba con el hándicap de que podía ser comparado con su anterior etapa en la cadena pública. De hecho, fue el aspecto que protagonizó la mayoría de las opiniones que se lanzaron en las redes sociales.

La audacia y picardía de Argüelles fue aplaudida por muchos: "Luján es simplemente maravillosa, y 'El rival más débil' le pega que ni pintando". Sin embargo, algunos pedían que la presentadora les diera más caña a los personajes: "Luján debería ser más Bruján", apuntaba un usuario. En este punto, los más nostálgicos recordaron la conducción que en su día Karmele Aranburu y Nuria González hicieron del programa. "Si os parece chunga Luján Argüelles es que nunca habéis visto las humillaciones que cascaban Karmele Aranburu y Nuria González". "Eran brutales como presentadoras y se les echa de menos", comentaba otro.

'El rival más débil'

Tirando de nuevo de nostalgia, otros echaron en falta que el programa no contara con concursantes anónimos, como en la anterior etapa, y fueran los famosos los que ocuparan ese puesto, algo que no terminó de convencer. "Es verdad que me sigue gustando más el de la otra etapa y el hecho de que fuesen anónimos, pero ni tan mal este", reconocía uno. Una crítica que trasladó otro usuario a los concursos en general: "Lo único que no me ha gustado es que pongan famosos en todos los malditos programas".

Aunque eso sí, otros se alegraron de que le hubieran dado una vuelta al formato y contaran con rostros conocidos: "Me alegro de que hayan resucitado este formato en España, aunque hayan tenido que pasar 20 años, y con celebrities, que quizás le puedan dar más gancho". También aplaudieron que el formato mantuviera el ADN de la anterior etapa: "Me ha encantado, guarda la esencia de los 2000, tiene ritmo, es muy divertido, para qué cambiar lo que funciona, éxito asegurado". "Pues me ha encantado, lo veré más veces", resumía otro.