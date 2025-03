Los Javis vuelven a sus orígenes con 'Mariliendre': "Hemos volcado aquí nuestra necesidad de 'Paquita Salas'"

Por Alejandro Rodera / Sergio Navarro |

Tras la presentación de 'Perdiendo el juicio', Atresmedia ha ido un paso más allá en el Festival de Málaga al convertir a 'Mariliendre' en la primera serie que ha clausurado el certamen en toda su historia. La ficción ha desfilado por la alfombra malacitana y, además, sus responsables y protagonistas se han sentado ante los medios de comunicación para dar las claves del proyecto antes de su debut en Atresplayer, previsto para el 27 de abril.

"Estamos muy ilusionados, es una serie muy especial. Es una comedia pero también un viaje emocional de estos personajes, también habla de la amistad, del amor, del paso del tiempo...", arranca Montse García, directora de Ficción de Atresmedia. Junto a ella se encuentran el elenco, el creador Javier Ferreiro y dos productores ejecutivos de excepción: Javier Calvo y Javier Ambrossi.

"El compromiso que tenéis con las historias LGTBIQ+ es espectacular. Esta serie es mainstream, pero con un envoltorio que es un caramelo. Tiene muchas capas y se va a ir descubriendo poco a poco. Ojalá haya más temporadas", señala Ambrossi, ante la mirada cómplice de García. Con respecto al contenido de ese envoltorio, 'Mariliendre' se trata de un musical centrado en Meri, una joven que en su momento fue la reina de la noche gay madrileña, pero que más de una década después debe recomponer las piezas de su pasado.

El equipo de 'Mariliendre'

La unión de tres Javis

En esta ocasión, al dúo de los Javis se ha sumado un tercer tocayo, Ferreiro, que ha dado forma al proyecto con el apoyo de los productores. "Cuando estás creando es muy positivo hablar las cosas e intercambiar ideas presionándose para que salga lo mejor posible", comparte el también director. "Cuando nos trajeron 'Mariliendre' nos enamoramos de la historia porque nosotros hemos vivido ese Madrid. Esa Chueca y ese grupo de maricones hemos sido nosotros. Nos contó Javier Ferreiro la historia de este grupo con un misterio y juntos se nos ocurrió que fuera musical", recuerda Calvo.

Además, echando la vista atrás, el coautor de 'Veneno' explica cómo encaja esta nueva obra entre su portfolio de producciones: "Desde 'Paquita Salas' a 'La Mesías' hemos cambiado mucho, y nuestra necesidad de 'Paquita' la hemos volcado en 'Mariliendre'. Es una serie divertida, te ríes... Echaba de menos la comedia". Y es que el sentido del humor ha sido fundamental al diseñar 'Mariliendre'. "Hay un humor muy propio y ha habido un intercambio de experiencias muy grande que nos ha unido más", matiza Ferreiro.

Familia musical

La mariliendre titular cobra vida de la mano de Blanca Martínez, que ya tenía experiencia en esa labor. "Una pedazo mariliendre ya era en mi casa y a lo mejor eso ha ayudado un poquito", bromea la actriz, que se ha enfrentado al desafío de ser la protagonista absoluta de la ficción. De hecho, la joven aparece en prácticamente todas las secuencias, lo cual la llevó al límite. "Había días que no podía más, pero yo iba y me cuidaban, todos estaban tan pendientes que yo no podía fallar a nadie. Un día acabé en urgencias porque ya hice pop como una palomita, me salió un herpes, tres orzuelos, parecía el jorobado de Notre Dame, no había dios que me hiciera un plano, así que un día paramos".

Junto a ella aparece un elenco repleto de rostros emergentes o ya consolidados. Entre los recién llegados se encuentra Martin Urrutia, que se hizo con el rol poco después de salir de la Academia de 'Operación Triunfo'. "Los números musicales son donde más tranquilo me he desenvuelto. Era un reto hacer de un Jere más joven y luego de otro más maduro, pero a medida que iba pasando el rodaje me he ido viendo más suelto", reflexiona el cantante.

El reparto principal lo completan Omar Ayuso, Carlos González, Yenesi, Álvaro Jurado, Mariona Terés, Mariano Peña y Nina, que también han tenido que aunar sus habilidades actorales con el desempeño en elaborados números musicales. "Trabajamos mucho en el momento que los actores se ponen a cantar y trabajamos mucho en cómo introducirlos. Analizamos muchos musicales para coger ideas. Cada número entra diferente", argumenta Ferreiro.

"Son canciones muy conocidas, pero locales. No hemos pedido Pink Floyd. Es fácil rebuscar ahí, son accesibles. Sonia y Selena es más fácil de gestionar. Las canciones sirven para avanzar y había que buscar el mejor momento para cada tema", añade Calvo. De hecho, quienes se enamoren de 'Mariliendre' y de sus versiones podrán escucharlas en plataformas digitales tras la emisión de cada episodio de la serie, que promete ser la gran apuesta primaveral de Atresmedia en el campo de la ficción.