Luis de Lama responde a la propuesta de Orestes sobre el premio de 'Pasapalabra'

Antena 3 ha recibido estas semanas a concursantes míticos. La cadena ha emitido la 'Noche de campeones', que puso punto y final a intensos enfrentamientos el pasado fin de semana con la victoria de Orestes Barbero frente a Luis de Lama en un ajustado duelo en el que llegaron a asegurar que se repartirían el premio.

'Pasapalabra'

Ambos rozaron el empate hasta el final. El ganador de "El Rosco", el que más aciertos consiguiera, se llevaría 25.000€, pero ambos quedaron en tablas. Un juego extra iba a decidirlo todo. Tenían que responder a definiciones de palabras con la R por rondas con un turno para cada uno, de manera que si uno fallaba y el rival acertaba, era el que se convertía en el ganador de la entrega.

Rápidamente, Orestes reaccionó quitándose mérito y resaltando a su compañero: "Quiero mucho a Luis y yo me voy más feliz de aquí si repartimos el premio. Yo me quedo mucho más feliz si salimos de aquí con un empate y lo repartimos", expresó. Cuando la entrega finalizó no sé aclaró qué ocurrió con ese dinero.

Su decisión

Horas después, en una publicación en redes sociales, Luis de Lama ha elogiado a Orestes con un vídeo grabado antes de ese duelo final: "Orestes Barbero es de lo bueno, lo mejor, de lo mejor, lo superior". Además, ha desvelado qué pasó con ese premio que iban a repartir: "No acepté la oferta de compartir el premio, era suyo, lo ganó como Dios manda y es lo justo. Fin del tema".