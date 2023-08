El duelo más ajustado de Fer y Moisés en el "Rosco" de 'Pasapalabra' por 772.000€

Antena 3 |

La batalla por completar el "Rosco" de 'Pasapalabra' sigue cada tarde en Antena 3 con Roberto Leal al frente del concurso. El formato enfrenta a diario a Fer y Moisés, que en su última entrega tuvieron un ajustado duelo en su lucha por llevarse los 772.000 euros que ya ha alcanzado el gran premio.

Moisés tomó una gran ventaja durante la prueba final del programa y llegó a acertar sin mucha complicación 22 palabras. Eso sí, no pudo evitar tener también un fallo que ya le dificultaba su objetivo de ganar la entrega y el premio. Él mismo fue consciente de que se arriesgaba a perder si Fer contestaba a más palabras correctamente: "Voy a perder igual, pero me he quedado a gusto", expresó resignándose todavía con opciones de victoria.

Cuando llegó el turno de su rival hizo todo lo posible por sumar al menos dos palabras para empatar en aciertos con su adversario y al no tener ningún fallo proclamarse ganador de la tarde. Finalmente, lo consiguió y evitó así poder caer eliminado en la siguiente entrega frente a un nuevo aspirante. A pesar de ello, la gran jugada de ambos concursantes demuestra que estamos ante dos grandes candidatos ya consolidados en el programa y quizás ante futuros uno ganadores del bote.