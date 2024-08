Primera imagen del reencuentro entre Luis Merlo y Adrià Collado en 'La que se avecina'

Por Joan Centelles Martínez |

La decimoquinta temporada de 'La que se avecina' promete ser una tanda de capítulos llena de regresos míticos a su elenco principal. Tal y como informó FormulaTV en exclusiva, Adrià Collado volverá a la comunidad de vecinos más famosa de la televisión para retomar el papel de Sergio Arias, después de darle vida en las dos primeras temporadas y reaparecer por última vez en la sexta.

Luis Merlo y Adrià Collado

La llegada del actor a Contubernio 49 no solo será especial por su reencuentro con los vecinos que ya conoció en Mirador de Montepinar, sino porque Luis Merlo . Los dos actores interpretaron a Mauri y Fernando en la famosa serie de ' Aquí no hay quien viva ', emitida por Antena 3 entre 2003 y 2006,. El reencuentro entre ambos no se ha hecho esperar, y ambos ya han compartido una fotografía en Instagram acompañados del otro.

Sabiendo que los guiños son habituales en 'La que se avecina', no será de extrañar que cuando los personajes de Bruno Quiroga (Merlo) y Sergio Arias (Collado) se conozcan por primera vez se haga alguna mención a los que interpretaron en 'ANQHV'. De hecho, ya se hizo una referencia a ellos en el décimo episodio de la novena temporada, que solo recordarán los más fanáticos de 'La que se avecina'. Y es que no será la primera vez que Bruno Quiroga oiga hablar de Sergio Arias.

El guiño en la novena temporada

El inicio del capítulo arranca con la mudanza del pianista Bruno Quiroga a Mirador de Montepinar, momento en el que el resto de vecinos le dan la bienvenida y el personaje de Coque (Nacho Guerreros) le comenta: "Aquí ya tuvimos un artista, un actor de culebrones, Sergio Arias. ¿Lo conoce?", haciendo alusión al personaje que interpretaba Collado. "No, no, yo no veo la tele", responde Quiroga, antes de que los vecinos le expliquen de quién se trata.